Desde los alimentos que llegan a los supermercados hasta el combustible que abastece nuestros hogares, más del 80 por ciento del comercio mundial de mercancías por volumen se transporta por mar. Pero mover esos productos es cada vez más caro.

Las perturbaciones simultáneas en cuatro de las principales rutas marítimas del planeta, sumadas a la incertidumbre comercial, llevarán al sector a registrar un crecimiento nulo en 2026, según el Informe sobre el Transporte Marítimo 2026, publicado este jueves por ONU Comercio y Desarrollo (UNCTAD).

El estancamiento contrasta con el crecimiento del 1.9 por ciento registrado en 2025, cuando se transportaron 12 mil 300 millones de toneladas de mercancías por mar. Para 2027, el organismo prevé una recuperación del 3.2 por ciento.



Una factura que no todos pueden pagar

“Cuando aumentan los costos del transporte marítimo, los consumidores acaban pagando el precio, pero no todos lo pagan por igual”, declaró Pedro Manuel Moreno, secretario general interino de la UNCTAD, durante la presentación del informe en Ginebra.

El organismo calcula que, si el aumento de entre el 70 y el 80 por ciento de los costos del combustible marítimo registrado tras las perturbaciones en el estrecho de Ormuz se mantiene hasta finales de 2027, los precios al consumidor podrían registrar un incremento adicional del 0.19 por ciento a escala mundial.

En los pequeños Estados insulares en desarrollo, ese aumento sería del 0.27 por ciento, mientras que en los países menos adelantados alcanzaría el 0.35 por ciento, casi el doble de la media mundial.

Estas cifras reflejan únicamente el impacto del encarecimiento del combustible marítimo, sin tener en cuenta las consecuencias económicas más amplias del aumento del precio del petróleo.

Los países más vulnerables suelen depender de múltiples conexiones marítimas para abastecerse de productos esenciales y disponen de menos recursos para absorber el encarecimiento de las importaciones.

“Una interrupción en un corredor marítimo crítico puede convertirse rápidamente en una crisis del costo de la vida a miles de kilómetros de distancia”, advirtió Moreno.