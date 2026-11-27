Desde los alimentos que llegan a los supermercados hasta el combustible que abastece nuestros hogares, más del 80 por ciento del comercio mundial de mercancías por volumen se transporta por mar. Pero mover esos productos es cada vez más caro.
Las perturbaciones simultáneas en cuatro de las principales rutas marítimas del planeta, sumadas a la incertidumbre comercial, llevarán al sector a registrar un crecimiento nulo en 2026, según el Informe sobre el Transporte Marítimo 2026, publicado este jueves por ONU Comercio y Desarrollo (UNCTAD).
El estancamiento contrasta con el crecimiento del 1.9 por ciento registrado en 2025, cuando se transportaron 12 mil 300 millones de toneladas de mercancías por mar. Para 2027, el organismo prevé una recuperación del 3.2 por ciento.
Una factura que no todos pueden pagar
“Cuando aumentan los costos del transporte marítimo, los consumidores acaban pagando el precio, pero no todos lo pagan por igual”, declaró Pedro Manuel Moreno, secretario general interino de la UNCTAD, durante la presentación del informe en Ginebra.
El organismo calcula que, si el aumento de entre el 70 y el 80 por ciento de los costos del combustible marítimo registrado tras las perturbaciones en el estrecho de Ormuz se mantiene hasta finales de 2027, los precios al consumidor podrían registrar un incremento adicional del 0.19 por ciento a escala mundial.
En los pequeños Estados insulares en desarrollo, ese aumento sería del 0.27 por ciento, mientras que en los países menos adelantados alcanzaría el 0.35 por ciento, casi el doble de la media mundial.
Estas cifras reflejan únicamente el impacto del encarecimiento del combustible marítimo, sin tener en cuenta las consecuencias económicas más amplias del aumento del precio del petróleo.
Los países más vulnerables suelen depender de múltiples conexiones marítimas para abastecerse de productos esenciales y disponen de menos recursos para absorber el encarecimiento de las importaciones.
“Una interrupción en un corredor marítimo crítico puede convertirse rápidamente en una crisis del costo de la vida a miles de kilómetros de distancia”, advirtió Moreno.
Los barcos recorren mayores distancias
En febrero de este año, el conflicto en Oriente Medio paralizó casi por completo la navegación por el estrecho de Ormuz, por donde habitualmente transita alrededor de una quinta parte del petróleo mundial.
A principios de marzo, el número de cruces había disminuido aproximadamente un 95 por ciento y más de 20 mil marinos habían quedado varados, miles de ellos durante meses.
Pero Ormuz no es el único punto crítico. Los buques siguen rodeando el continente africano para evitar el mar Rojo, mientras que los riesgos de seguridad en el mar Negro han perturbado el comercio de cereales. En el canal de Panamá, el aumento del tráfico y las restricciones relacionadas con la sequía han prolongado los tiempos de espera.
Aunque el volumen de mercancías transportadas por mar no crecerá este año, se prevé un aumento del 1.5 por ciento de la actividad marítima medida en función del peso de la carga y la distancia recorrida.
“Cada milla adicional significa más combustible, más tiempo y más costos”, explicó Moreno.
Los desvíos también generan congestión en los puertos y dificultan la planificación de las cadenas de suministro.
Un nuevo mapa del comercio mundial
Las tensiones geopolíticas y los cambios en las cadenas de producción están redefiniendo las conexiones comerciales y abriendo oportunidades para algunas economías en desarrollo.
En 2025, el comercio de contenedores entre países del Sur Global creció un 12.1 por ciento y representó cerca de un tercio del crecimiento mundial de este tipo de transporte.
África también está adquiriendo mayor protagonismo. Entre el primer semestre de 2018 y el segundo semestre de 2025, las escalas de portacontenedores aumentaron un 30 por ciento en el continente, frente al 19 por ciento en Asia y el 12 por ciento en América Latina y el Caribe.
Países como México, Vietnam e Indonesia están desempeñando un papel cada vez más importante en la producción manufacturera mundial, lo que podría atraer nuevas inversiones en infraestructura portuaria y mejorar sus conexiones comerciales.
Sin embargo, el informe advierte de que estos avances no eliminan la dependencia de rutas marítimas difíciles de sustituir en tiempos de crisis.
Una flota envejecida y dependiente de los combustibles fósiles
La vulnerabilidad del transporte marítimo ante las fluctuaciones de los precios de la energía también pone de manifiesto la necesidad de acelerar la modernización del sector.
Más de dos de cada cinco buques de la flota mundial tienen más de 20 años.
Aunque en 2026 el número de embarcaciones capaces de utilizar combustibles alternativos aumentó más de un 50 por ciento, estas representan todavía alrededor del 10 por ciento de la flota mundial activa.
La UNCTAD señala que unas normas internacionales más claras y un mayor acceso a la financiación permitirían renovar los buques, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y limitar la exposición a futuras crisis energéticas.
Prepararse antes de la próxima crisis
Para el organismo, la respuesta a las perturbaciones del comercio marítimo debe ir más allá de encontrar rutas alternativas cada vez que surge una emergencia.
“No podemos cambiar la geografía, pero podemos prepararnos mejor”, afirmó Moreno.
Entre sus recomendaciones, el informe propone que los países vecinos establezcan planes de contingencia conjuntos para garantizar la continuidad de los corredores comerciales y que creen reservas compartidas de alimentos y combustible para proteger a las economías más vulnerables.
También reclama que se respete la libertad de navegación, conforme a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, y que se garantice la seguridad de los marinos.
“Ningún Gobierno, compañía naviera o puerto puede hacerlo por sí solo. Debemos trabajar juntos para garantizar que el transporte marítimo siga llevando bienes esenciales desde los mayores centros portuarios del mundo hasta las islas más remotas”, concluyó Moreno.