El crecimiento urbano impulsa la demanda de departamentos en Monterrey

Monterrey, N.L. — El desarrollo económico y urbano del área metropolitana ha generado una creciente demanda de vivienda vertical en la ciudad. En este contexto, los departamentos en Monterrey se han consolidado como una opción cada vez más relevante tanto para quienes buscan adquirir vivienda como para inversionistas que buscan oportunidades en el sector inmobiliario.

Vivienda vertical en zonas estratégicas

En los últimos años, distintas zonas de Monterrey han experimentado un crecimiento significativo en desarrollos residenciales verticales. Sectores como San Jerónimo, el Centro de Monterrey, Cumbres y Valle Oriente concentran gran parte de esta nueva oferta habitacional. Estos desarrollos destacan por su ubicación estratégica, cercanía con centros de trabajo y acceso a servicios. De acuerdo con el comportamiento del mercado, la venta de departamentos en Monterrey ha mostrado una tendencia al alza, impulsada por la necesidad de vivir en zonas bien conectadas y con infraestructura consolidada.

Factores que influyen en la decisión de compra

El perfil del comprador ha cambiado en los últimos años. Actualmente, quienes buscan departamentos en Monterrey priorizan aspectos como la seguridad, la conectividad y las amenidades dentro del desarrollo. La calidad de vida y la cercanía con servicios se han convertido en factores determinantes. Elementos como gimnasios, áreas sociales, espacios de coworking y accesos controlados se han vuelto características comunes en nuevos desarrollos. Además, la cercanía con centros educativos, hospitales y espacios comerciales influye directamente en la decisión final de compra.

Un mercado impulsado por el crecimiento económico