$!El cuidado fraterno guía al pueblo uruguayo: Papa León XIV

Con gran emoción Uruguay vivió la llegada del Papa León XIV este 6 de noviembre, quien, desde la Plaza Independencia de Montevideo, dirigió su discurso, ante 30 mil personas, en un primer encuentro con las autoridades del país, la sociedad civil y el cuerpo diplomático. “Desde este primer encuentro deseo hacer llegar mi saludo a todos los uruguayos, dondequiera que se encuentren. Durante estos días tendré la alegría de recorrer algunos lugares de esta tierra, acercarme a su historia y encontrarme con hombres y mujeres que, en realidades muy diversas, forman parte de la vida del país”. Tras agradecer al Presidente Yamandú Orsi por sus palabras de recibimiento, el Santo Padre encomendó a la protección de Nuestra Señora de los Treinta y Tres, patrona de Uruguay, a todo el pueblo y a las personas que le acompañarán durante su travesía en el país latinoamericano. “Al comenzar mi visita deseo poner bajo su protección a quienes encontraré en mi camino. Su presencia acompaña una página decisiva de la historia nacional y continúa reuniendo hoy a generaciones muy distintas de uruguayos”.

La Redota: Enseñanzas que continúan vigentes La reflexión del Santo Padre partió del recuerdo de la Redota, conocida también como el Éxodo del Pueblo Oriental, reflejada en el monumento de bronce, esculpido por Angelo Zanelli, ubicado en el centro de la Plaza donde el Sucesor de Pedro realizó su primera actividad pontificia en la patria oriental. Se trata de una remembranza tatuada en la memoria colectiva de los uruguayos, cuyas lecciones continúan vigentes en la actualidad. En función de los detalles presentes en la estatua de bronce que corona a la Plaza Independencia, el Papa León XIV se detuvo para ofrecer un análisis que retrata “un punto de partida para mirar también al Uruguay de hoy”.

“En lo alto del monumento, Artigas aparece solo, a caballo. Más abajo, en el relieve frontal, vuelve a aparecer entre sus hombres, formando parte de aquella multitud. Este detalle trae a la memoria unas palabras que pronunció poco después ante los representantes orientales reunidos en el Congreso de abril de 1813: ‘Mi autoridad —dijo— emana de vosotros y ella cesa por vuestra presencia soberana’”. Ante tal premisa, el Santo Padre reconoció que la frase del independentista uruguayo unió «el origen de la autoridad y la responsabilidad de quien la ejerce»; por ello, recordó a los presentes que la autoridad pública debe permanecer siempre al servicio del bien común.

Transmitir los bienes que hemos recibido En consecuencia, el Papa recordó a los fieles allí presentes que ese bien común «comprende también la responsabilidad de transmitir a quienes vendrán después los bienes que hoy hemos recibido», una responsabilidad que consideró se halla ligada al «uso de los recursos naturales y a las fuentes de energía», dos aspectos en los que Uruguay se ha destacado en las últimas décadas, al transformar «profundamente su matriz de generación eléctrica, que hoy se apoya casi enteramente en fuentes renovables». De ahí que el Romano Pontífice dio reconocimiento a los resultados obtenidos en la nación oriental, pero que, según él, “plantea ahora nuevos desafíos en el transporte, la producción y el uso responsable de la tierra, el agua y la energía. Pensar a largo plazo significa precisamente administrar estos bienes sin comprometer las posibilidades futuras”.

La vida que comienza pertenece a la familia humana El Vicario de Cristo señaló también un matiz recogido de los frisos del monumento, el cual «representa a una mujer que lleva en brazos a un bebé. Lo sostiene estrechamente mientras a su alrededor continúa la marcha». Una figura que interpela a toda la comunidad, la de un gesto de protección dedicado a «la vida que comienza». «Quien todavía no ha nacido pertenece ya a la familia humana y al futuro de su pueblo. Su dependencia absoluta de la madre no disminuye la dignidad que le corresponde ni la protección que merece. Jesús mismo quiso asumir esta condición al encarnarse». Así mismo, el Papa aseveró ante los presentes que el cuidado de los niños debe ser también una prioridad para todos, dado que ellos serán quienes recibirán en el futuro “la responsabilidad de continuar la vida común”; para el cumplimiento de ese objetivo, el Pontífice destacó que la educación resulta un pilar fundamental para el desarrollo de las capacidades de los infantes y su preparación para ser partícipes de la vida social. “La formación recibida ha de abrir también oportunidades concretas para incorporarse a la vida laboral, poner en práctica lo aprendido y adquirir autonomía mediante el propio esfuerzo”.

El trabajo y el desarrollo económico: Cauces dirigidos hacia el bien común ajo este contexto, el Santo Padre advirtió a los fieles que el trabajo se fundamenta en la formación que se recibe a lo largo de los años, un conjunto de apredizajes que «permiten a cada persona desarrollar sus capacidades y contribuir al bien de los demás». León XIV también recordó las palabras de San Juan Pablo II en su encíclica Laborem exercens, donde se expone que «el trabajo está “en función del hombre” y no el hombre “en función del trabajo”», por tal motivo, señaló que ese criterio «conserva toda su actualidad» a pesar de la digitalización y los avances de la inteligencia artificial. “El desarrollo de estas tecnologías debe ampliar las capacidades humanas, facilitar tareas y crear nuevas posibilidades, procurando que la persona que trabaja no quede reducida a una simple pieza prescindible dentro del proceso productivo”.