El ébola amenaza cada vez más a los niños en la República Democrática del Congo

El brote de ébola en el este de la República Democrática del Congo sigue extendiéndose y podría afectar cada vez más a los niños en los próximos días, indicaron este viernes la Organización Mundial de la Salud y UNICEF durante una conferencia de prensa en Ginebra. En unas tres semanas desde que se confirmó el brote, las autoridades sanitarias congoleñas han notificado 676 casos y 136 muertes por la especie Bundibugyo del virus del Ébola, una forma rara y letal de la enfermedad. Las infecciones se han detectado en un amplio corredor de unos 1000 kilómetros, desde Aru, en el norte de la provincia de Ituri, hasta Miti Murhesa, en Kivu del Sur. La OMS informó que 34 zonas sanitarias ya se han visto afectadas, incluidas nuevas áreas en Kivu del Norte. “Cada día se están identificando casos en nuevas zonas sanitarias. Y eso refleja realmente la escala de este brote, una escala mucho mayor de lo que se está detectando, y la alta movilidad de la población en esta parte de la República Democrática del Congo”, dijo el doctor Olivier le Polain, responsable de epidemiología y análisis para la respuesta de la OMS.

Un equipo de higienistas desinfecta una tienda de campaña en Bunia, en el este de la República Democrática del Congo.

Niños en mayor riesgo Aunque hasta ahora la mayoría de los contagios se han registrado entre adultos, UNICEF señaló que el riesgo para los niños podría aumentar si crece la transmisión dentro de los hogares. El doctor Douglas Noble, responsable global de UNICEF para emergencias de salud pública, explicó que en brotes anteriores en la República Democrática del Congo los niños representaron una parte importante de los casos y una proporción aún mayor de las muertes. Los más pequeños enfrentaron las tasas de mortalidad más altas, y muchos quedaron huérfanos o separados de sus cuidadores. Noble recordó que muchos niños en Ituri ya viven en condiciones extremadamente frágiles. Más de la mitad de los menores de cinco años en la provincia padecen malnutrición crónica, y más de uno de cada cinco son niños que nunca han recibido la primera dosis de vacunas básicas contra la difteria, el tétanos y la tos ferina. “El punto es que estos niños ya son muy vulnerables, por lo que la capacidad de esta comunidad para absorber cualquier presión adicional ya estaba al límite”, dijo. El peso de los cuidados en la transmisión Los datos disponibles también muestran una dimensión de género en el brote. Las mujeres y las niñas representan el 53,4% de los casos confirmados por laboratorio en el país. Entre los adolescentes, las niñas concentran más del 61% de los casos confirmados. Según ONU Mujeres, esto refleja un patrón visto en brotes anteriores: el virus se transmite siguiendo realidades sociales como las tareas de cuidado, el trabajo doméstico, la atención sanitaria de primera línea y las prácticas funerarias, que suelen poner a mujeres y niñas en contacto más cercano con personas infectadas. Por eso, la agencia pide que la respuesta incluya más protección, información comunitaria y apoyo a las organizaciones lideradas por mujeres.

Los suministros de ayuda para combatir el brote de ébola en la República Democrática del Congo son entregados por un helicóptero de la ONU .