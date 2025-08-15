$!El hambre y una ola de calor azotan Gaza, mientras siguen los obstáculos de Israel a la ayuda humanitaria

A medida que el hambre y la desnutrición se agravan en la Franja de Gaza, las misiones humanitarias siguen enfrentándose a retrasos y obstáculos, mientras que las temperaturas abrasadoras agravan el sufrimiento de la población.

Recientemente, Israel ha denegado menos movimientos humanitarios, pero las misiones aprobadas “siguen tardando horas en completarse y los equipos se han visto obligados a esperar en carreteras que a menudo son peligrosas, congestionadas o intransitables”, según ha informado la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas (OCHA) en su última actualización.

Entre el 6 y el 12 de agosto, los trabajadores humanitarios realizaron 81 intentos de coordinar movimientos planificados con las autoridades israelíes, incluyendo el traslado de combustible y personal.

Dificultades para la entrega de ayuda

De este número, 35 fueron facilitados, 29 fueron aprobados inicialmente pero luego se vieron obstaculizados sobre el terreno, 12 fueron denegados y cinco tuvieron que ser retirados por los organizadores.

Sin embargo, 14 de las misiones que se habían enfrentado a obstáculos finalmente se llevaron a cabo.

Han pasado casi tres años desde que estallaron las hostilidades en Gaza tras los ataques liderados por Hamás contra Israel, que dejaron un saldo de aproximadamente mil 200 muertos.

Otros 250, tanto israelíes como extranjeros, fueron tomados como rehenes. Se cree que 50 personas siguen retenidas en Gaza, incluidas algunas que han sido declaradas muertas.

Desde entonces, más de 61 mil palestinos han muerto a manos del Ejército de Israel, entre ellas 18 mil niños, y 151 mil han resultado heridas, de acuerdo con el Ministerio de Salud de Gaza. La ONU ha documentado la muerte de más de 500 trabajadores humanitarios.