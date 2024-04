No es de extrañar que republicanos y demócratas centren sus esfuerzos en estas. Además, no solo se publica contenido, sino que también se pueden crear encuestas sobre las elecciones para crear tendencia. No es de extrañar que hasta se llegue a comprar votos Twitter para hacer ver que se vota más para un candidato.

Aunque todavía no hay candidatos oficiales, queda claro que la campaña ya empezó desde hace tiempo, puesto que Internet está lleno de noticias sobre estas. En todo el mundo no paran de publicarse artículos en medios de comunicación sobre quién será el nuevo inquilino de la Casa Blanca a partir de noviembre.

Las burbujas filtros

Lo que queremos decir es que, no siempre, su postura se basa en lo que piensan, sino en lo que cobran. Así, sus seguidores y otros consumidores de plataformas como Twitter que no saben a quién votar pueden cambiar su intención de voto.

Por ejemplo, pon la palabra en contexto y piensa si realmente lo que dicen puede ser cierto o no y cuál es la opinión generalizada que hay. Con un poco de análisis, verás si realmente son personas reales quienes comentan o no.

Noticias reales vs fake news

Las redes sociales han transformado el mundo de la información. Ya nada es como antes desde la irrupción de estas. Los consumidores de noticias han cambiado muchos sus hábitos.

Ya no solo se informan en los medios de comunicación tradicionales, sino que también lo hacen a partir de Twitter, Facebook o TikTok. Sin embargo, a medida que las redes han crecido como medio para informarse, también lo han hecho las fake news (noticias falsas).

Este tipo de información que no es cierta siempre ha existido, como aseguran los expertos. No obstante, la irrupción de Twitter y otras plataformas ha hecho que más público general esté expuesta a esta.

Uno de los momentos en que hay más noticias falsas es en momentos de elecciones, como la contienda que enfrentará a republicanos y demócratas en noviembre de 2024. Uno de los grandes problemas de las fake news es que pueden incidir en la opinión de los electores, haciendo que estos cambien su intención de voto.

Durante la campaña miles de noticias salen en Twitter cada día, por lo que es muy difícil saber si son ciertas o no. Por suerte, el público sabe que mucha información de las redes no es cierta. Sin embargo, esto puede ser contraproducente también, puesto que no todos los consumidores de información pueden saber si una noticia es falsa o no.

Lo que queremos decir es que solo falta que un conjunto de personas dude de una noticia veraz, para que se cree una corriente identificándose como falsa.