Los suministros de invierno deben entrar en la Franja de Gaza, donde hay vidas en juego, afirmaron la ONU y sus socios en un llamado de urgencia este viernes, tras las lluvias mortales del fin de semana pasado.

El Equipo Humanitario País (EHP) en el territorio palestino ocupado señaló en un comunicado que “el impacto devastador de la última tormenta en Gaza se podría haber evitado”. En cambio, “niños y adultos murieron, se suspendieron servicios esenciales y miles de refugios familiares se inundaron, fueron arrastrados o quedaron destrozados, no solo por la tormenta, sino por decisiones políticas”. Israel mantiene el control sobre el acceso a la Franja de Gaza.

El Equipo Humanitario reúne a los jefes de las agencias de la ONU y de organizaciones no gubernamentales internacionales y locales, que recordaron que hace varios meses presentaron un plan para ayudar a la población palestina a prepararse para la actual temporada de invierno.

Un plan listo para ejecutarse

En el plan se detalló lo que proporcionarían, como alojamiento, mejores servicios de salud y protección, sistemas de drenaje y refuerzos con sacos de arena. Además se identificaron diversos suministros que deben ingresar a Gaza, entre los que figuran tiendas de campaña, ropa de abrigo y mantas, así como equipos para bombear agua, retirar escombros y eliminar artefactos explosivos.

El plan también señalaba la necesidad de contar con financiación suficiente, de agilizar la entrada de suministros esenciales y de garantizar el acceso a zonas más elevadas.

En su comunicado, recordaron la obligación de Israel, como potencia ocupante, de garantizar las necesidades básicas de la población de Gaza, incluidos los suministros esenciales para la supervivencia.

Sin embargo, afirmaron que “las políticas israelíes siguen obstaculizando la entrada de artículos esenciales, así como el acceso a la mayor parte del territorio de Gaza, incluidas zonas alejadas de la costa que son menos propensas a las inundaciones. Los suministros que llegan enfrentan múltiples requisitos de aprobación, una capacidad limitada de los pasos fronterizos y plazos de entrega imprevisibles o muy reducidos que retrasan su ingreso”.

La gente no puede esperar

Señalaron que, “aunque la financiación ha quedado muy por debajo de lo necesario”, hay más de 150.000 tiendas de campaña fuera de Gaza a la espera de ser enviadas. Mientras tanto, las necesidades dentro del enclave aumentan, pues cada tormenta destruye más tiendas y obliga a reemplazarlas.

Afirmaron que “el invierno durará meses. El acceso a refugios más duraderos no debe condicionarse al avance político cuando las necesidades de las personas son tan urgentes. Los suministros de invierno deben llegar de inmediato a las familias para evitar más pérdidas de vidas y proteger su dignidad. La gente no puede esperar”.

Los responsables de las agencias de la ONU instaron a las autoridades israelíes a agilizar la entrada de suministros vitales en Gaza, a levantar las restricciones y a permitir la reparación de las redes de agua y de aguas residuales.

“Que todos los socios humanitarios puedan operar: las agencias de la ONU, las organizaciones internacionales y las ONG palestinas por igual. Que se permita una actividad comercial significativa”, dijeron.

Los socios también instaron a los Estados miembros a “utilizar su influencia para que estas medidas se adopten con rapidez y proporcionar sin demora la financiación humanitaria necesaria”, ya que “hay vidas en juego”.