‘El Inge’, ex colaborador de ‘El Mayo’, sale de prisión en EU y espera deportación

Felipe Cabrera Sarabia, alias “El Inge”, operador del Cártel de Sinaloa durante el periodo en que la organización fue encabezada por Ismael Zambada García, alias “El Mayo”, quedó fuera de prisión en Estados Unidos el 4 de septiembre de 2026, tras compurgar su condena por tráfico de heroína, y actualmente enfrenta un proceso administrativo para ser deportado a México.

Registros del Buró Federal de Prisiones (BOP) señalan que Cabrera Sarabia, de 56 años, dejó de estar bajo custodia de esa dependencia en la fecha señalada. Al no ser ciudadano estadounidense ni residente permanente, fue puesto de inmediato a disposición del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), instancia que mantiene su detención en un centro de procesamiento migratorio en la localidad de Adelanto, California, ubicada al noreste de Los Ángeles.

En agosto de 2023, la jueza Sharon Johnson Coleman, de la Corte para el Distrito Norte de Illinois, impuso a Cabrera Sarabia una pena de 128 meses de cárcel, después de que el acusado aceptó declararse culpable por un cargo de tráfico de heroína. La sentencia incorporó un crédito por los 102 meses que permaneció preso en México luego de su captura, ocurrida en diciembre de 2011, lo que redujo de manera sustancial el tiempo que debió cumplir en territorio estadounidense.

El procedimiento para extraditarlo a Estados Unidos se extendió nueve años y medio, lapso durante el cual permaneció recluido en penales mexicanos. La resolución judicial incluyó además una orden de decomiso por 715 mil dólares, aunque se desconoce si esos recursos fueron efectivamente cobrados por el erario estadounidense.

Según los informes presentados por las instancias gubernamentales de seguridad, “El Inge” encabezaba una célula del grupo criminal del Pacífico creada originalmente por tres de sus hermanos. Uno de ellos, Luis Alberto Cabrera Sarabia, alias “El Arqui”, fue matado por el Ejército mexicano en 2012, en el marco de los operativos desplegados contra la estructura familiar en la zona serrana de Durango y Sinaloa.

En su declaración de culpabilidad ante la Corte para el Distrito Norte de Illinois, Cabrera Sarabia detalló operaciones de venta de heroína efectuadas en 2008 por instrucciones de Zambada García, en las que participaron los gemelos Pedro y Margarito Flores, distribuidores del Cártel de Sinaloa en barrios hispanos de Chicago. Ambos operadores se convirtieron posteriormente en testigos colaboradores del Gobierno estadounidense, y su cooperación resultó determinante en diversos procesos abiertos contra la cúpula de la organización.

El mismo documento judicial consigna que Cabrera Sarabia fue absuelto de los cargos que enfrentaba en México, circunstancia que, aparentemente, descarta la existencia de un proceso abierto que justifique su arresto al momento de ingresar a territorio nacional.

Su situación replica la de otros operadores del narcotráfico mexicano que, tras cumplir condenas en Estados Unidos, son entregados a las autoridades migratorias y devueltos a México sin cargos pendientes, lo que abre la posibilidad de que recuperen su libertad plena una vez concretada la deportación.