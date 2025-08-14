‘El Leo’, ‘amigo cercano y socio’ de ‘El Chapo’, comparece en Corte de Nueva York

El capo sinaloense Leobardo García Corrales, “Leo”, compareció ante el juez Henry J. Ricardo, en la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde podría enfrentar la cadena perpetua.

“El tráfico ilícito de fentanilo continúa plagando a estadounidenses y neoyorquinos de todos los ámbitos, y el Cártel de Sinaloa, una organización vasta, letal y corrupta, está en el centro de este flagelo. Los acusados presuntamente ocuparon puestos de liderazgo, utilizando una violencia aberrante para proteger al Cártel. Su llegada ayer a Estados Unidos para comparecer ante la justicia en un tribunal estadounidense es otro paso importante en la colaboración entre nuestra Oficina y la DEA para poner fin a las operaciones del Cártel de Sinaloa”, declaró el fiscal federal Jay Clayton, citado en un comunicado emitido por el Departamento de Justicia.

García Corrales es un proveedor de fentanilo que ha colaborado estrechamente con el Cártel de Sinaloa y ha producido toneladas de fentanilo, afirmó, quien supervisó la importación de kilogramos de fentanilo a Estados Unidos y conspiró con otros para negociar la venta de fentanilo a cambio de armas de uso militar, incluyendo cientos de armas automáticas, rifles calibre .50 y granadas, con el fin de promover y proteger sus actividades de narcotráfico.

En relación con estos esfuerzos, García Corrales y sus cómplices, acusó, entregaron aproximadamente 33 kilogramos de fentanilo a compradores en Estados Unidos como pago parcial por el acuerdo de armas.

Recordó que García Corrales fue transferido de México a Estados Unidos el 12 de agosto, de conformidad con la Ley de Seguridad Nacional de México. Se encontraba entre más de dos docenas de fugitivos buscados que enfrentan diversos cargos penales federales y estatales en todo el país, incluyendo cargos relacionados con narcotráfico, toma de rehenes, secuestro, uso ilegal de armas de fuego, tráfico de personas, lavado de dinero, asesinato de un agente del sheriff y otros delitos.

“GARCIA CORRALES, de 55 [años], todos de México, está acusados cada uno de un cargo de conspiración para importar fentanilo, que conlleva una pena mínima obligatoria de 10 años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua; un cargo de posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, que conlleva una pena mínima obligatoria de 30 años de prisión y una pena máxima de cadena perpetua; y un cargo de conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos, que conlleva una pena máxima de cadena perpetua”, finalizó.

Se cree que Leobardo García Corrales es una figura importante del Cártel de Sinaloa, quien ha traficado kilogramos de fentanilo a Estados Unidos, a veces a cambio de armas de uso militar como AK-47, granadas y metralletas, destacó, y afirma ser amigo cercano y socio de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”.

”Leo”, asociado al Cártel de Sinaloa y vinculado al tráfico a gran escala de metanfetamina y fentanilo a Estados Unidos, fue detenido en Tlalpan, Ciudad de México, en un operativo coordinado por la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Marina, según informó Omar Hamid García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana.

El funcionario federal detalló que García Corrales era requerido por la DEA, por estar vinculado con el tráfico de drogas para una organización delictiva, además de los delitos de delincuencia organizada, contra la salud y uso ilegal de armas de fuego y explosivos.