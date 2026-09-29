‘El Mayito Flaco’, hijo de ‘El Mayo’ Zambada, nació en Anaheim, California

El Gobierno de Estados Unidos ha identificado a Ismael Zambada Sicarios, “El Mayito Flaco”, como el líder de la facción de “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa, cuyo liderazgo quedó vacío tras la detención en julio de 2024 de su padre, Ismael “El Mayo” Zambada.

En un reporte del Departamento del Tesoro sobre sanciones a alrededor de 50 objetivos ligados al Cártel de Sinaloa, las autoridades revelan que “El Mayito Flaco” nació en Estados Unidos.

En su informe, recuerda que tras la detención en julio de 2024 de Ismael Zambada García, “El Mayo”, uno de los cofundadores del Cártel de Sinaloa, desencadenó una lucha interna de poder dentro del Cártel y sus dos facciones principales designadas por la OFAC: “Los Mayos” y “Los Chapitos”.

“La violencia entre ambas facciones estalló en todo Sinaloa y en otros estados mexicanos, a medida que los grupos se disputaban el territorio y negociaban alianzas para ganar influencia”, expuso.

“Actualmente, ‘Los Mayos’ y ‘Los Chapitos’ permanecen estancados en una costosa guerra interna que ha obligado a ambas facciones a reorganizarse y depender de nuevos líderes para asumir el mando”.

Y entre esos nuevos liderazgos, destaca la presencia de “El Mayito Flaco”, con nacionalidad tanto mexicana como estadounidense, que ha llegado a ocupar la posición de su padre y “es ahora el líder indiscutible de ‘Los Mayos’”.

“‘El Mayito Flaco’ nació en Anaheim, California, en 1982. A pesar de sus intentos por ocultar sus vínculos familiares con el Cártel —tramitando un cambio de nombre legal en Estados Unidos a Fernando Sicairos Aispuro en 2001—, Mayito Flaco ha seguido siendo una figura clave en las operaciones del Cártel de Sinaloa durante las últimas dos décadas bajo la tutela de su padre”, asentó.

Un gran jurado federal del Distrito Sur de California acusó formalmente a “El Mayito Flaco” en julio de 2014, junto con otros líderes destacados del Cártel de Sinaloa, de diversos delitos relacionados con el narcotráfico y el lavado de dinero.

Expuso que si bien algunos miembros de su familia han sido llevados ante la justicia, “El Mayito Flaco” continúa prófugo en México.

Hoy en día, añadió, mantiene el mando y control sobre “Los Mayos” y es responsable de dirigir las actividades delictivas del grupo, entre ellas el narcotráfico, el asesinato, la extorsión, la corrupción y el secuestro.

Ante ello, la OFAC designó a “El Mayito Flaco” de conformidad con la Orden Ejecutiva (E.O.) 14059 y la E.O. 13224 (en su versión modificada), por haber actuado o pretendido actuar en nombre o representación —directa o indirectamente— del Cártel de Sinaloa.