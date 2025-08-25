‘El Mayo’ pagará por sus crímenes pasando el resto de su vida en prisión: EU

El Gobierno de Estados Unidos consideró que la declaración de culpabilidad de Ismael “El Mayo” Zambada García es una victoria crucial para la administración del Presidente Donald Trump.

“Este terrorista extranjero cometió crímenes atroces contra el pueblo estadounidense; ahora pagará por esos crímenes pasando el resto de su vida tras las rejas en una prisión estadounidense”, declaró la Fiscal General Pamela Bondi.

“Hoy marca una victoria crucial en la lucha continua del presidente Trump para eliminar por completo a las organizaciones terroristas extranjeras y proteger a los ciudadanos estadounidenses de las drogas y la violencia”.

Zambada García, de 75 años y originario de Sinaloa, México, se declaró culpable hoy de ser el líder principal de una organización criminal continua: el Cártel de Sinaloa, una de las organizaciones narcotraficantes más violentas y poderosas del mundo, además del cargo de encabezar una de las Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado (RICO, por sus siglas en inglés).

“La declaración de culpabilidad de hoy es un momento de orgullo para el FBI y sus socios, ya que los fundadores de una organización narcotraficante notoriamente violenta, que participa en una variedad de actividades ilegales, incluyendo asesinatos y corrupción, enfrentan las consecuencias de sus acciones”, declaró el Director del FBI, Kash Patel.

“Nuestro trabajo no termina aquí. Seguiremos utilizando sin descanso todo lo que esté a nuestro alcance para frustrar al Cártel de Sinaloa y poner fin a sus operaciones de narcotráfico y la masacre que conlleva”, apuntó.

Ismael “El Mayo” Zambada lideró uno de los cárteles más mortíferos del mundo, introduciendo fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina en las comunidades de Estados Unidos, declaró Terrance Cole, de la Administración para el Control de Drogas.

Su declaración de culpabilidad, afirmó, demuestra que ningún jefe del cártel está fuera del alcance de la justicia. Al derribarlo, se protege a las familias estadounidenses y se corta “el flujo de veneno”.

La DEA y sus socios, añadió, no se detendrán hasta desmantelar todas las redes de cárteles.

“Tras años de arduo trabajo, la División de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Nueva York logró el año pasado una acusación formal sustitutiva contra Ismael Zambada por tráfico de fentanilo”, declaró el director interino del ICE, Todd M. Lyons.

“Ahora, uno de los narcotraficantes más prolíficos y peligrosos del mundo enfrentará la justicia por las vidas que ha robado y las ganancias ilícitas que ha acumulado. Esto es más que una victoria para HSI. Es una victoria para el pueblo estadounidense”, apuntó.

Durante décadas, bajo el liderazgo de “El Mayo”, dijo el fiscal general adjunto interino Matthew R. Galeotti, de la División Penal del Departamento de Justicia, el Cártel de Sinaloa ganó miles de millones de dólares importando drogas tóxicas a Estados Unidos, inundando sus calles de cocaína, heroína y fentanilo.

La condena de “El Mayo” es el último hito en los esfuerzos históricos del Departamento por eliminar los daños causados por los cárteles y llevar a sus líderes ante la justicia en los tribunales estadounidenses.

“La División Penal y nuestros socios continuarán la búsqueda incansable de estas notorias organizaciones criminales para garantizar que rindan cuentas y para que nuestras comunidades sean más seguras”, apuntó.

El fiscal federal Joseph Nocella para el Distrito Este de Nueva York, sentenció que con las declaraciones de culpabilidad de hoy, “El Mayo” Zambada García y “El Chapo” Guzmán, los dos cofundadores del Cártel de Sinaloa, uno de los cárteles más grandes, violentos y destructivos de la historia, pasarán el resto de sus días en celdas de prisiones federales de Estados Unidos sin posibilidad de libertad condicional.

Zambada García ha sido declarado culpable de las toneladas de narcóticos ilegales, incluyendo cocaína y fentanilo, que él y su organización traficaron durante décadas, apuntó, así como de los asesinatos y otros actos de violencia cometidos para promover dicha actividad.

Destacó que la declaración de culpabilidad de hoy fue posible gracias a la labor de las fuerzas del orden en Estados Unidos, México y otros países.

“Esperamos que su arduo trabajo y sus declaraciones de culpabilidad brinden un poco de consuelo a las innumerables víctimas del narcotráfico y la violencia de Zambada García, así como a sus familias”, dijo.

“Tras años de evadir la justicia, Zambada García ha sido llevado ante la justicia”, declaró el fiscal federal Jason A. Reding Quiñones para el Distrito Sur de Florida.

Con su condena, asentó, su régimen de violencia y terror ha terminado. Nunca más volverá a dirigir un cártel que fomentó la adicción, propagó la violencia y destrozó familias y comunidades en ambos lados de nuestra frontera.

Este resultado fue posible, añadió, gracias al trabajo incansable de los aliados en las fuerzas del orden en Estados Unidos y en el extranjero, cuyo coraje y persistencia desmantelaron las operaciones del Cártel de Sinaloa y brindaron justicia largamente esperada a sus víctimas.

Durante décadas, el Distrito Oeste de Texas ha estado en primera línea en la lucha contra el Cártel de Sinaloa, declaró el fiscal federal Justin R. Simmons para el Distrito Oeste de Texas.

Bajo el liderazgo de Zambada García, expuso, el Cártel de Sinaloa produjo y traficó miles de kilogramos de narcóticos a través de la frontera, infiltrándose eficazmente en cada ciudad del país, causando miles de muertes en sus comunidades, encarcelando a millones de personas entre los muros grises de la adicción y enriqueciéndose en el proceso.

Dijo que bajo el liderazgo de Zambada García, el Cártel de Sinaloa libró una guerra de años contra el Cártel de Juárez, una guerra que afectó directamente no solo a los ciudadanos de Juárez, México, sino también a los de El Paso, Texas. Múltiples residentes, incluyendo al menos un ciudadano estadounidense, fueron secuestrados, torturados y asesinados por miembros del Cártel de Sinaloa.

Ahora, al igual que su cómplice, “El Chapo” Guzmán, añadió, Zambada García pagará el precio de una vida de anarquía, y utilizando el enfoque de “todo el gobierno” empleado en este caso, continuaremos erradicando sistemáticamente los cárteles de la droga mexicanos y llevando ante la justicia a quienes se enriquecen en detrimento de los estadounidenses.

Zambada García fue acusado previamente en el Distrito Este de Nueva York, el Distrito Oeste de Texas, el Distrito de Columbia, el Distrito Norte de Illinois, el Distrito Sur de California y el Distrito Central de California.

La declaración de culpabilidad de este lunes es el resultado de un proceso conjunto entre las Fiscalías Federales de Brooklyn y Miami y la Sección de Narcóticos y Drogas Peligrosas de la División Criminal.

En virtud de un acuerdo de culpabilidad, Zambada García aceptó la transferencia del escrito de acusación de WDTX para su declaración y sentencia en el Distrito Este de Nueva York. Por lo tanto, Zambada García responde ante el Distrito Este de Nueva York por la conducta delictiva descrita en ambos escritos de acusación. Los demás escritos de acusación serán desestimados al momento de la sentencia.

El escrito de acusación de EDNY/SDFL/NDDS acusó a Zambada García, entre otras cosas, de ser el líder principal de una organización criminal continua desde enero de 1989 hasta enero de 2024.

La acusación formal de la WDTX incrimida a Zambada García, entre otros cargos, de conspiración RICO por su participación en lavado de dinero, conspiraciones de asesinato y narcotráfico, y violaciones a la ley estatal por asesinato y secuestro, por conductas ocurridas entre el 1 de enero de 2000 y el 11 de abril de 2012.

El ascenso de Zambada García al poder comenzó con la creación del Cártel de Sinaloa y culminó con su arresto en julio de 2024.

El Gobierno de Estados Unidos expuso que, anteriormente conocido como la Federación Mexicana, el Cártel es una organización narcotraficante con sede en Sinaloa, México, que desde aproximadamente finales de la década de 1980 ha importado cantidades letales de narcóticos, incluyendo, entre otros, cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo, a Estados Unidos y ha lavado miles de millones de dólares provenientes del narcotráfico a México.

Las operaciones del Cártel se centraron inicialmente en la distribución de cocaína, basándose en acuerdos de cooperación y una estrecha coordinación con fuentes sudamericanas de suministro y redes de distribución, añadió.

Esto cambió en la década de 2000 cuando los colombianos, al ver una mayor actividad policial, comenzaron a abandonar sus negocios de distribución en Estados Unidos para permitir que los narcotraficantes mexicanos invirtieran en cargamentos de cocaína a precios de mayoreo, que luego distribuían en Estados Unidos.

Como resultado, continuó, los narcotraficantes mexicanos y el Cártel de Sinaloa, comenzaron a desempeñar un papel más integral en el transporte de cocaína desde Colombia hacia Estados Unidos y a través de este.

Bajo el liderazgo de Zambada García, el Cártel de Sinaloa también se expandió recientemente a la producción y el tráfico de fentanilo, incluyendo la compra de precursores químicos de fentanilo a empresas chinas y la producción de miles de kilogramos de fentanilo en laboratorios tanto en zonas rurales como en las principales ciudades de México para su distribución en Estados Unidos.

Las redes de distribución del Cártel también han apoyado iniciativas de lavado de dinero que han devuelto al Cártel miles de millones de dólares en ganancias ilegales generadas por la venta de drogas en Estados Unidos.

En el comunicado del Gobierno de Estados Unidos advierte que el aumento de las ganancias permitió que las operaciones del Cártel desarrollaran una red de transporte de narcóticos a gran escala que utilizaba medios de transporte terrestre, aéreo y marítimo, lo que eventualmente llevó al Cártel a enviar toneladas de cocaína desde Sudamérica, a través de Centroamérica y México, y finalmente a Estados Unidos.

Acusó que Zambada García ha dedicado sus esfuerzos durante décadas a aumentar, incrementar y fortalecer el poder del Cártel, así como a fortalecer su poder individual y su posición en él tras la captura de su socio “El “Chapo en 2016.

Señaló que bajo el liderazgo de Zambada García, el Cártel recurrió regularmente a la violencia brutal, la intimidación y el asesinato para silenciar a posibles testigos y disuadir a las fuerzas del orden de cumplir con sus funciones.

Zambada García ha operado con impunidad en las más altas esferas del narcotráfico mexicano, garantizando su éxito continuo y su seguridad frente a la detención mediante el pago de sobornos a funcionarios del Gobierno mexicano y agentes del orden.

La autoridades estadounidense sostuvo que controlaba a los funcionarios y agentes corruptos que protegían a sus trabajadores y cargamentos de droga mientras esta se transportaba a través de México y hacia Estados Unidos.

Numerosos testigos han testificado, incluso en los juicios de “El Chapo” y del ex Secretario de Seguridad Pública mexicano Genaro García Luna, que la corrupción en todos los niveles era necesaria para permitir que la organización criminal de Zambada García funcionara con tanta eficacia a tan gran escala: desde policías locales que escoltaban la droga a través de México, hasta funcionarios corruptos que informaron al Cártel sobre acciones militares, frustraron operaciones de captura y consultaron con el Cártel sobre procedimientos e investigaciones en su contra.

La sentencia de Zambada García está programada para el 13 de enero de 2026.

Zambada García enfrentará una pena mínima obligatoria de cadena perpetua por liderar una organización criminal continua y una pena máxima de cadena perpetua por el cargo RICO.

Como parte del acuerdo de culpabilidad, Zambada García también aceptó que, al momento de la sentencia, se le impusiera una sentencia de decomiso de 15 mil millones de dólares.

El FBI, la HSI y la DEA investigaron el caso.

Este caso forma parte de la Operación Take Back America, una iniciativa nacional que moviliza todos los recursos del Departamento de Justicia para repeler la invasión de la inmigración ilegal, lograr la eliminación total de los cárteles y las organizaciones criminales transnacionales (OCT), y proteger a las comunidades de los autores de delitos violentos.

La Operación Take Back America optimiza las iniciativas y los recursos de los Grupos de Trabajo contra el Crimen Organizado y el Control de Drogas del Departamento y el Proyecto Barrios Seguros.