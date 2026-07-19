‘El Mayo’ Zambada comparece este lunes ante Corte federal en Nueva York para recibir sentencia

Este lunes 20 de julio de 2026, la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York será el escenario de uno de los capítulos finales en la historia judicial de Ismael “El Mayo” Zambada García, cofundador del Cártel de Sinaloa.

Tras décadas de eludir a la justicia, el capo sinaloense enfrentará este lunes su audiencia de sentencia ante el Juez Brian M. Cogan, el mismo magistrado que condenó a su exsocio Joaquín “El Chapo” Guzmán.

La Fiscalía de Estados Unidos ha solicitado formalmente que se le imponga la cadena perpetua y un histórico decomiso de 15 mil millones de dólares.

De acuerdo con los documentos presentados ante la Corte, la prisión de por vida representa la pena mínima contemplada por la legislación estadounidense para los delitos que el narcotraficante admitió haber cometido.

Zambada García, de 78 años de edad, se declaró culpable el pasado 25 de agosto de 2025 y en dicha comparecencia, reconoció haber encabezado una empresa criminal continua vinculada al Cártel de Sinaloa y aceptó cargos de delincuencia organizada bajo la ley RICO.

Como parte de su acuerdo con las autoridades para evitar la pena de muerte y un juicio prolongado, el capo admitió hechos contundentes sobre su trayectoria criminal como el tráfico de al menos 2 millones de kilos de cocaína hacia EU entre 1980 y 2020.

También admitió el pago de millones de dólares en sobornos a todos los niveles del gobierno mexicano y la orden de ejecuciones para proteger los intereses de su organización.

Pese a los cargos, la defensa de Zambada, encabezada por el abogado Frank A. Pérez, ha manifestado que su cliente no busca reducir su condena mediante la entrega de información sustancial a las autoridades.

En su lugar, han solicitado al Juez Cogan que, al dictar la sentencia, recomiende su reclusión en un centro del Buró Federal de Prisiones que cuente con la capacidad médica necesaria para atender los padecimientos propios de su avanzada edad.

La audiencia de este lunes llega tras varios aplazamientos desde inicios de año y casi dos años después de su captura el 25 de julio de 2024.

Zambada fue detenido tras aterrizar en una avioneta en Nuevo México junto a Joaquín Guzmán López, en medio de versiones que aseguran que fue engañado y trasladado por la fuerza a territorio estadounidense.

Dicha captura mantiene abierta una controversia diplomática, ya que el Gobierno de México investiga una posible violación a la soberanía nacional por la presunta participación del FBI en el operativo.

Mientras tanto, en Brooklyn, se espera que el Juez Cogan dicte una sentencia que pondrá fin a más de cinco décadas de impunidad del capo sinaloense.