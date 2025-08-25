Internacional
‘El Mayo’ Zambada entregará 15 mil millones de dólares al Gobierno de EU

Como parte del acuerdo de culpabilidad, Ismael Zambada García entregará 15 mil millones de dólares en propiedades y activos al gobierno estadounidense, según se reveló en la audiencia
Arturo Ángel |
25/08/2025 13:26
25/08/2025 13:26

El Gobierno de Estados Unidos decomisará y asegurará 15 mil millones de dólares en activos de Ismael “El Mayo” Zambada García.

De acuerdo con información surgida durante la audiencia, los fiscales de Estados Unidos subrayaron que como parte del acuerdo de culpabilidad, Zambada García aceptó el decomiso de recursos y propiedades bajo su poder por aproximadamente 15 mil millones de dólares.

Ello permitirá a los fiscales ir tras cuentas bancarias y decomisar los recursos que consideren ligados al cártel criminal.

“El Mayo” Zambada se declaró culpable este lunes 25 de agosto, tras llegar a un acuerdo con el Gobierno estadounidense.

Semanas antes de la audiencia de este lunes, la Fiscalía de Estados Unidos informó a la Corte de Nueva York que no buscaría la pena de muerte para Zambada García.

Pese a llegar a pactar con Estados Unidos, Frank Pérez, defensor de “El Mayo”, afirmó que eso no significa que su cliente se convertirá en testigo colaborador.

