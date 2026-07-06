$!’El Mayo’ Zambada pide a Corte de EU traslado a prisión médica y no a prisión de máxima seguridad de ‘El Chapo’

Ismael Zambada García, “El Mayo”, solicitó a la justicia de Estados Unidos que recomiende su reclusión en un centro médico federal y no en la prisión de máxima seguridad donde purga condena su ex socio Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, según un memorando de sentencia presentado el 6 de julio de 2026 por su abogado Frank A. Pérez ante el Juez federal Brian M. Cogan, de la Corte del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn.

En el documento de 12 páginas, la defensa argumentó que Zambada García, de 76 años, padece un conjunto de problemas de salud asociados a su edad —cuyos detalles fueron testados en la versión pública— y pidió que la Corte recomiende al Buró Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés) su designación a un centro médico como FMC Butner, FMC Rochester o MCFP Springfield, instalaciones equipadas para atender padecimientos crónicos y progresivos.

El cofundador del Cártel de Sinaloa se declaró culpable el 25 de agosto de 2025 de un cargo en cada una de las dos acusaciones federales en su contra, con plena conciencia de que la consecuencia será una sentencia obligatoria de cadena perpetua.

“Acepta este resultado y no pide a la Corte que lo sentencie fuera de la ley”, escribió Pérez, quien precisó que su cliente no proporcionó asistencia sustancial al Gobierno de Estados Unidos ni buscará en el futuro una reducción de pena.

La defensa dedicó una sección completa a contrastar la conducta procesal de Zambada García con la de Guzmán Loera, quien enfrentó un juicio de 11 semanas en 2019 ante el mismo Juez Cogan, con la presentación de unos 30 testigos cooperantes, millones de dólares en costos de seguridad y afectaciones al tráfico vehicular de la ciudad de Nueva York.