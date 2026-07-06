$!’El Mayo’ Zambada pide a Corte de EU traslado a prisión médica y no a prisión de máxima seguridad de ‘El Chapo’

Ismael Zambada García, “El Mayo”, solicitó a la justicia de Estados Unidos que recomiende su reclusión en un centro médico federal y no en la prisión de máxima seguridad donde purga condena su ex socio Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”, según un memorando de sentencia presentado el 6 de julio de 2026 por su abogado Frank A. Pérez ante el Juez federal Brian M. Cogan, de la Corte del Distrito Este de Nueva York, en Brooklyn.
En el documento de 12 páginas, la defensa argumentó que Zambada García, de 76 años, padece un conjunto de problemas de salud asociados a su edad —cuyos detalles fueron testados en la versión pública— y pidió que la Corte recomiende al Buró Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés) su designación a un centro médico como FMC Butner, FMC Rochester o MCFP Springfield, instalaciones equipadas para atender padecimientos crónicos y progresivos.
El cofundador del Cártel de Sinaloa se declaró culpable el 25 de agosto de 2025 de un cargo en cada una de las dos acusaciones federales en su contra, con plena conciencia de que la consecuencia será una sentencia obligatoria de cadena perpetua.
“Acepta este resultado y no pide a la Corte que lo sentencie fuera de la ley”, escribió Pérez, quien precisó que su cliente no proporcionó asistencia sustancial al Gobierno de Estados Unidos ni buscará en el futuro una reducción de pena.
La defensa dedicó una sección completa a contrastar la conducta procesal de Zambada García con la de Guzmán Loera, quien enfrentó un juicio de 11 semanas en 2019 ante el mismo Juez Cogan, con la presentación de unos 30 testigos cooperantes, millones de dólares en costos de seguridad y afectaciones al tráfico vehicular de la ciudad de Nueva York.
“El Chapo” fue condenado a cadena perpetua y recluido en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, conocida como el “Alcatraz de las Rocosas”.
“Que el señor Zambada termine no solo con la misma sentencia de por vida que el señor Guzmán, sino también en la misma draconiana prisión supermax, no reconocería en modo alguno el hecho de que tomó el camino correcto al resolver los cargos en su contra”, planteó la defensa, que advirtió que ese desenlace desincentivaría a otros acusados de alto perfil a seguir el ejemplo de su cliente.
El memorando destacó que, desde su llegada a Estados Unidos, Zambada García permaneció recluido bajo aislamiento total de 24 horas, sin contacto con otros internos, y nunca presentó queja alguna ni solicitó modificaciones a sus condiciones de confinamiento, a diferencia de otros acusados de alto perfil sujetos a Medidas Administrativas Especiales (SAMs, por sus siglas en inglés).
El documento también recordó las circunstancias de su captura: el 25 de julio de 2024, Zambada García acudió a una reunión en Sinaloa bajo el pretexto de mediar diferencias entre funcionarios electos de esa entidad, donde fue golpeado, atado, secuestrado y trasladado en una aeronave privada a territorio estadounidense por Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”.
Durante su entrevista con el oficial de libertad condicional, el capo sinaloense expresó: “Reconozco el grave daño que las drogas ilegales han causado a la gente de Estados Unidos, de México y de otros lugares. También reconozco el costo humano de la violencia y la anarquía en que incurrió mi organización criminal. Asumo la responsabilidad por mi papel en todo ello y pido disculpas a todos los que han sufrido o se han visto afectados por mis acciones”.
La defensa informó que recibió varias decenas de cartas de referencia de carácter escritas por personas que crecieron en la misma región de México que Zambada García, las cuales citan actos personales de ayuda o generosidad, y que están a disposición de la Corte y de la Fiscalía si desean revisarlas.
La Fiscalía federal del Distrito Este de Nueva York tiene hasta el 13 de julio de 2026 para responder por escrito a los argumentos de la defensa, mientras que la audiencia de sentencia quedó programada para el 20 de julio en la sala 10A Sur de la Corte Federal de Brooklyn, donde Cogan —el mismo Juez que sentenció a “El Chapo” y a Genaro García Luna— dictará la condena definitiva.