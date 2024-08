Ismael “El Mayo” Zambada García, fundador del Cártel de Sinaloa y detenido el 25 de julio pasado en un aeropuerto privado de Texas, al que arribó en una avioneta junto con el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, Joaquín Guzmán López, será trasladado a Brooklyn para enfrentar otra acusación del Gobierno de Estados Unidos.

Tras su detención, “El Mayo” ha tenido dos audiencias ante una Corte federal en El Paso, donde ha escuchado el proceso de su detención y unas de las acusaciones que pesan en su contra en Texas.

Sin embargo, también será trasladado a Brooklyn, en la Corte del Distrito Este de Nueva York, donde radican otras acusaciones de parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Ahí, fue acusado anteriormente en múltiples acusaciones sustitutivas de dirigir una empresa criminal continua, así como de conspiración para asesinar, conspiración para lavar dinero, conspiración para fabricar y distribuir cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo, explicó el Gobierno estadounidense apenas en febrero de 2024.

El periodista del diario The New York Times Alan Feuer adelantó este martes que “El Mayo” Zambada será trasladado a la Corte de Brooklyn, el mismo lugar donde su socio “El Chapo” fue declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua.

“El capo de la droga mexicano ‘Mayo’ Zambada pronto será trasladado de El Paso para enfrentar un proceso en Brooklyn, en el mismo tribunal donde su socio ‘El Chapo’ fue declarado culpable y sentenciado a cadena perpetua, según cuatro personas familiarizadas con el asunto”, escribió en su cuenta de X.

En la primera audiencia ante una jueza en El Paso, Ismael Zambada García, “El Mayo”, se declaró no culpable de los cargos que se le imputan en esa Corte Federal.

El diario The New York Times recordó que “El Mayo” fue acusado por primera vez en Estados Unidos hacía más de dos décadas y enfrentaba otras acusaciones, no sólo en Brooklyn, sino también en El Paso, Chicago, Illinois, Washington D.C., y, San Diego, California.

Las fuentes dijeron al NYT que el Departamento de Justicia de Estados Unidos decidió enviar a “El Mayo” a Brooklyn porque sentían que el caso ahí era sólido y estaban preocupados por los problemas de seguridad involucrados en la presentación de cargos contra el capo sinaloense, tan cerca de la frontera con México.

Además, según le indicaron las fuentes al diario, algunos de los fiscales que supervisaron el juicio de “El Chapo” habían acordado regresar para procesar el caso de “El Mayo” y que el juez que supervisó el caso de Guzmán Loera estaba bien versado en los temas relacionados con el caso.

Detalló que la Corte Federal del Distrito Este neoyorquina, también tenia una cárcel segura, el Centro Correccional Metropolitano, Nueva York (MCC New York), misma que se utilizó para albergar a “El Chapo”, lo que podría disminuir los riesgos de seguridad de juzgar a “El Mayo”.

Frank Perez, abogado defensor de “El Mayo” Zambada confirmó a la agencia española EFE, que el cofundador del Cártel de Sinaloa sería trasladado desde El Paso, Texas, a Brooklyn, donde sería juzgado por el juez Brian M. Cogan, en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York.

“Aún no se ha concretado la fecha en la que el capo de la droga será enviado a Nueva York, pero se sabe que existe ya una acusación pendiente contra ‘El Mayo’ en el Distrito Este de Nueva York, el mismo donde su otrora socio Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán fue condenado a cadena perpetua”, agregó la citada agencia española.