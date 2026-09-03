El mundo superará los 1.5 grados de calentamiento global, pero aún puede revertirse con políticas urgentes

El planeta superará previsiblemente el límite de 1.5 grados de calentamiento global en los próximos años. Sin embargo, todavía es posible reducir las temperaturas y regresar por debajo de ese umbral, según un nuevo informe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) publicado este miércoles.

El escenario más optimista prevé que el aumento de la temperatura alcance un máximo de 1.8 grados respecto a los niveles preindustriales. Otros escenarios apuntan a un calentamiento superior a los dos grados.

El informe advierte de que cada fracción adicional de grado por encima de los 1.5 grados intensificará los fenómenos meteorológicos extremos y aumentará el riesgo de superar puntos de inflexión irreversibles.

Entre ellos figuran la desestabilización de las grandes capas de hielo, la degradación de la Amazonía y la alteración de una importante circulación de corrientes del Atlántico, fundamental para regular el clima.

El Secretario General de la ONU, António Guterres, afirmó que las olas de calor, los incendios y las inundaciones de este verano son una advertencia de lo que está por venir.

El PNUMA propone ahora una estrategia para reducir de inmediato y de forma sostenida las emisiones de gases de efecto invernadero y así limitar el pico de calentamiento y, posteriormente, retirar carbono de la atmósfera para lograr emisiones netas negativas y reducir las temperaturas.

El informe insiste en que la acción debe acelerarse de inmediato. Los países con mayor responsabilidad histórica en el cambio climático, subraya, deben actuar más rápido y con mayor ambición.



La lucha por la humanidad

No hay buenos resultados si las temperaturas se mantienen por encima de 1.5 °C de forma continuada, advirtió la directora del PNUMA, Inger Andersen.

“En todo el mundo, las olas de calor extremo ya están demostrando que los impactos climáticos golpearán más rápido, con más fuerza y durarán más tiempo, costando más vidas y causando mayores perturbaciones”, afirmó.

“Ahora es el momento en que debemos redoblar nuestros esfuerzos en la acción climática. Podemos y debemos volver al buen camino. Reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero, reforzando la resiliencia y la adaptación y asegurando que el exceso de 1.5 °C sea lo más pequeño y breve posible”.

El Secretario General de la ONU coincidió con ella.

“Cada fracción de grado costará vidas, destruirá medios de subsistencia, profundizará la desigualdad y acercará a los ecosistemas a daños irreversibles”, declaró el Secretario General. “La humanidad está sobrepasando el límite para evitar una catástrofe climática”.

“La lucha por los 1.5 grados es la lucha por la humanidad”, afirmó Guterres.



Las soluciones están al alcance

Una actuación climática rápida puede devolver al mundo al borde del abismo, afirmó Guterres.

“Todavía podemos lograr que el calentamiento vuelva a situarse por debajo de 1.5 °C a finales de siglo”, dijo. “Debemos hacer que el exceso sea lo más pequeño y breve posible, limitando la altura de las temperaturas y el tiempo que permanezcan por encima de 1.5”.

Eso exige una “mayor ambición” mediante la aceleración de la eliminación progresiva de los combustibles fósiles y la revolución de las energías renovables, la reducción drástica de la contaminación por metano y la protección de la tierra, los bosques y los océanos, afirmó.

También significa que los gobiernos deben cumplir en exceso los planes climáticos nacionales, los compromisos de cero emisiones netas y más allá, y que los países desarrollados deben triplicar la financiación para la adaptación y asegurarse de que llegue a quienes están más en riesgo.

“La ciencia es clara”, afirmó Guterres. “Las soluciones están al alcance y el mundo nunca ha estado mejor equipado para desplegarlas. Ahora es el momento de aumentar la ambición y acelerar la acción”.