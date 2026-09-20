El mundo viene a Nueva York: qué está en juego durante la próxima Asamblea General

En un momento marcado por el aumento de las tensiones geopolíticas y múltiples crisis mundiales, los líderes tendrán que manejar una agenda que incluye los conflictos y la seguridad internacional, el cambio climático, la preparación ante pandemias, el aumento del nivel del mar, la lucha contra el racismo y los avances hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El 81 período de sesiones de la Asamblea General de la ONU se desarrolla en un contexto de crecientes divisiones entre los países y de presión sobre el sistema multilateral. Estará presidido por el recién elegido presidente de la Asamblea General, Khalilur Rahman, de Bangladesh, bajo el lema: ”Restaurar la confianza, gestionar la transformación: unas Naciones Unidas que cumplan para todos”.



La mayor reunión diplomática del mundo El acto central de la semana es el Debate General, que comienza el 22 de septiembre. Durante varios días, los presidentes, primeros ministros y altos representantes de los 193 Estados Miembros de la ONU se dirigirán a la Asamblea General desde su emblemático podio de mármol verde. Los discursos ofrecen una radiografía de las prioridades y preocupaciones de los países, y se espera que los conflictos, los desafíos económicos, las crisis humanitarias, el cambio climático, el desarrollo y las tecnologías emergentes ocupen un lugar destacado. Sin embargo, gran parte de la diplomacia tiene lugar a puerta cerrada, donde cientos de reuniones bilaterales ofrecen a los líderes una oportunidad poco frecuente de reunirse con aliados, socios y rivales en un mismo lugar.

¿Puede el mundo cumplir todavía con la Agenda 2030? Antes de que comience el Debate General, los líderes se reunirán el 18 de septiembre para discutir sobre los ODS. En 2015, los países adoptaron 17 objetivos destinados a hacer frente a desafíos que van desde la pobreza y el hambre hasta la educación, el acceso al agua potable y la energía para 2030. Ante una cuenta atrás de menos de cinco años, la reunión se centrará no solo en evaluar los avances, sino también en resaltar soluciones que puedan ampliarse y reproducirse en otros lugares.

Laguna glaciar de Jökulsárlón, en el sureste de Islandia. ( )



Acción climática en un mundo cada vez más cálido El 23 de septiembre, el Secretario General de la ONU, António Guterres, reunirá a líderes mundiales en un evento sobre acción climática y transición justa. Mientras las temperaturas mundiales siguen aumentando, los debates se centrarán en acelerar la transición hacia las energías renovables, ampliar la financiación climática para los países en desarrollo y reforzar el apoyo a las comunidades que ya están sufriendo los efectos del cambio climático. Al día siguiente, el tema central será el aumento del nivel del mar, una de las consecuencias más visibles del calentamiento global. Para muchos pequeños Estados insulares en desarrollo y comunidades costeras situadas en zonas bajas, el aumento del nivel del mar ya amenaza los hogares, las infraestructuras y los recursos de agua dulce. La reunión busca reforzar la cooperación internacional y movilizar apoyo para los países que corren mayores riesgos.

Una trabajadora sanitaria prepara una dosis de la vacuna contra la COVID-19. ( )



Prepararse para la próxima pandemia El 25 de septiembre, los jefes de Estado y de Gobierno volverán a examinar las lecciones de la COVID-19. La pandemia demostró la rapidez con la que un brote local puede convertirse en una emergencia mundial y puso de manifiesto grandes desigualdades en el acceso a vacunas, medicamentos y otros recursos esenciales. Los líderes que participen en la reunión sobre prevención, preparación y respuesta ante pandemias debatirán cómo fortalecer los sistemas sanitarios, mejorar la preparación y garantizar una respuesta internacional más equitativa ante futuras crisis de salud.

Derechos, igualdad e inclusión Otra reunión importante, prevista para el 23 de septiembre, conmemorará el 40 aniversario de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, adoptada por la Asamblea General en 1986. La declaración estableció que el desarrollo va más allá del crecimiento económico y puso de relieve la participación, las oportunidades y la equidad. El 28 de septiembre, la ONU también conmemorará el 25 aniversario de la Declaración y el Programa de Acción de Durban, uno de los principales marcos internacionales para combatir el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y la intolerancia. El aniversario ofrece una oportunidad para evaluar los avances y examinar por qué la discriminación sigue siendo un desafío persistente en muchas partes del mundo.

Activistas de Nueva York se unieron a personas de todo el mundo en el Día de Acción Mundial contra las armas nucleares (archivo). ( )