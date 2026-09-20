El mundo viene a Nueva York: qué está en juego durante la próxima Asamblea General

En un momento marcado por el aumento de las tensiones geopolíticas y múltiples crisis mundiales, los líderes tendrán que manejar una agenda que incluye los conflictos y la seguridad internacional, el cambio climático, la preparación ante pandemias, el aumento del nivel del mar, la lucha contra el racismo y los avances hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
El 81 período de sesiones de la Asamblea General de la ONU se desarrolla en un contexto de crecientes divisiones entre los países y de presión sobre el sistema multilateral. Estará presidido por el recién elegido presidente de la Asamblea General, Khalilur Rahman, de Bangladesh, bajo el lema: ”Restaurar la confianza, gestionar la transformación: unas Naciones Unidas que cumplan para todos”.
La mayor reunión diplomática del mundo
El acto central de la semana es el Debate General, que comienza el 22 de septiembre. Durante varios días, los presidentes, primeros ministros y altos representantes de los 193 Estados Miembros de la ONU se dirigirán a la Asamblea General desde su emblemático podio de mármol verde.
Los discursos ofrecen una radiografía de las prioridades y preocupaciones de los países, y se espera que los conflictos, los desafíos económicos, las crisis humanitarias, el cambio climático, el desarrollo y las tecnologías emergentes ocupen un lugar destacado.
Sin embargo, gran parte de la diplomacia tiene lugar a puerta cerrada, donde cientos de reuniones bilaterales ofrecen a los líderes una oportunidad poco frecuente de reunirse con aliados, socios y rivales en un mismo lugar.
¿Puede el mundo cumplir todavía con la Agenda 2030?
Antes de que comience el Debate General, los líderes se reunirán el 18 de septiembre para discutir sobre los ODS.
En 2015, los países adoptaron 17 objetivos destinados a hacer frente a desafíos que van desde la pobreza y el hambre hasta la educación, el acceso al agua potable y la energía para 2030.
Ante una cuenta atrás de menos de cinco años, la reunión se centrará no solo en evaluar los avances, sino también en resaltar soluciones que puedan ampliarse y reproducirse en otros lugares.
Acción climática en un mundo cada vez más cálido
El 23 de septiembre, el Secretario General de la ONU, António Guterres, reunirá a líderes mundiales en un evento sobre acción climática y transición justa.
Mientras las temperaturas mundiales siguen aumentando, los debates se centrarán en acelerar la transición hacia las energías renovables, ampliar la financiación climática para los países en desarrollo y reforzar el apoyo a las comunidades que ya están sufriendo los efectos del cambio climático.
Al día siguiente, el tema central será el aumento del nivel del mar, una de las consecuencias más visibles del calentamiento global. Para muchos pequeños Estados insulares en desarrollo y comunidades costeras situadas en zonas bajas, el aumento del nivel del mar ya amenaza los hogares, las infraestructuras y los recursos de agua dulce.
La reunión busca reforzar la cooperación internacional y movilizar apoyo para los países que corren mayores riesgos.
Prepararse para la próxima pandemia
El 25 de septiembre, los jefes de Estado y de Gobierno volverán a examinar las lecciones de la COVID-19.
La pandemia demostró la rapidez con la que un brote local puede convertirse en una emergencia mundial y puso de manifiesto grandes desigualdades en el acceso a vacunas, medicamentos y otros recursos esenciales.
Los líderes que participen en la reunión sobre prevención, preparación y respuesta ante pandemias debatirán cómo fortalecer los sistemas sanitarios, mejorar la preparación y garantizar una respuesta internacional más equitativa ante futuras crisis de salud.
Derechos, igualdad e inclusión
Otra reunión importante, prevista para el 23 de septiembre, conmemorará el 40 aniversario de la Declaración sobre el Derecho al Desarrollo, adoptada por la Asamblea General en 1986. La declaración estableció que el desarrollo va más allá del crecimiento económico y puso de relieve la participación, las oportunidades y la equidad.
El 28 de septiembre, la ONU también conmemorará el 25 aniversario de la Declaración y el Programa de Acción de Durban, uno de los principales marcos internacionales para combatir el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y la intolerancia.
El aniversario ofrece una oportunidad para evaluar los avances y examinar por qué la discriminación sigue siendo un desafío persistente en muchas partes del mundo.
Mantener el desarme nuclear en la agenda
La serie de grandes reuniones concluirá el 29 de septiembre con una sesión plenaria de alto nivel para conmemorar el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares.
El desarme nuclear fue uno de los primeros asuntos abordados por las Naciones Unidas, pero casi ocho décadas después las armas nucleares siguen formando parte del panorama de seguridad mundial. La ONU continúa considerando su eliminación completa como su máxima prioridad en materia de desarme.
‘Nosotros, los pueblos’
La semana de alto nivel de este año se celebra en un momento en que la cooperación internacional está sometida a una fuerte presión. Desde los conflictos armados y el cambio climático hasta el aumento de las desigualdades, los países afrontan un número creciente de desafíos que ninguna nación puede resolver por sí sola.
Al recordar las palabras con las que comienza la Carta de la ONU, el Secretario General, António Guterres, ofreció recientemente un recordatorio del propósito fundacional de la Organización:
”No nosotros, los poderosos. No nosotros, los vencedores. Nosotros, los pueblos, todos nosotros, unidos por una sola convicción: que estamos más seguros, somos más fuertes y más humanos cuando permanecemos unidos”.
Durante varios días de septiembre, los líderes mundiales tendrán la oportunidad de demostrar hasta qué punto están dispuestos a convertir ese principio en acción.
Un relevo al frente de la Organización
El 81 período de sesiones será también el último de la Asamblea General que comenzará con António Guterres como Secretario General. Su segundo y último mandato termina el 31 de diciembre de 2026, poniendo fin a una década al frente de la Organización.
El proceso para elegir a su sucesor ya está en marcha. La próxima persona al frente de la Organización asumirá el cargo el 1 de enero de 2027 y heredará una Organización que afronta muchos de los mismos desafíos que probablemente dominarán la semana de este año.