El Niño: Se ha acabado el ensayo general, estamos viviendo la cruda realidad

El verano asfixiante en Europa no es un simple golpe de calor estacional; estamos ante la cruda realidad: el inicio de una nueva y peligrosa era climática.

Como ha señalado el Secretario General de la ONU, António Guterres: “El Niño no está a la puerta, ya está dentro de la casa y subiendo la calefacción”.

Lo que ocurre en las aguas del Pacífico está desencadenando un efecto dominó que amenaza con desestabilizar la salud, la economía y la paz global.

Los monstruos climáticos despiertan

La Organización Meteorológica Mundial (OMM) lo confirma: un fuerte fenómeno de El Niño está en pleno desarrollo y alcanzará su pico máximo entre agosto y octubre de 2026. Las aguas del Pacífico están registrando temperaturas casi 3 °C por encima de lo normal, un récord histórico para esta época.

Pero El Niño no actúa en soledad. Se le une el “Dipolo del Océano Índico”, otro patrón climático que está alterando las lluvias a miles de kilómetros de distancia. El resultado es un mapa mundial fracturado: mientras algunas regiones de África, Asia Central y el sur de Europa se preparan para lluvias torrenciales e inundaciones, el subcontinente indio, Centroamérica, el Caribe y el sur de Australia se enfrentan a sequías severas.

Sin embargo, el calor y la sequía son solo la mitad de la ecuación. El cambio climático está actuando como un multiplicador de amenazas en un mundo ya de por sí frágil.

El ensayo ha terminado

Hemos pasado décadas tratando cada ola de calor, cada incendio y cada sequía como tragedias aisladas. Pero la ciencia de este 31 de julio de 2026 nos grita que es un riesgo sistémico.

El calor extremo ya no es una amenaza futura; es nuestra realidad cotidiana. Está rompiendo récords, asfixiando economías y cobrando vidas en silencio.

En palabras de Guterres: ‘El ensayo general ha terminado’. Su advertencia es clara: no podemos permitirnos quedarnos de brazos cruzados esperando al evento principal, porque esta ya es la cruda realidad. La única forma de sobrevivir es actuar ya, protegiendo a los más vulnerables y atajando de una vez por todas la raíz de la crisis. El mundo no puede permitirse esperar más.

Cuando el clima aprieta y la guerra asfixia

El impacto de este “planeta en llamas” se siente con especial crudeza en los mercados y en las mesas de las familias más vulnerables. Guterres, tras visitar Oriente Medio, ha dibujado un panorama desolador: la escalada militar en el Golfo ha colapsado el comercio en el estrecho de Ormuz. Los combustibles, los alimentos y los fertilizantes se han disparado de precio.

El Programa Mundial de Alimentos advierte que hasta 45 millones de personas podrían enfrentar inseguridad alimentaria aguda. Si a una sequía histórica impulsada por El Niño le sumamos las cadenas de suministro rotas por la guerra, el cóctel es letal para las economías emergentes.

El calor y el humo, matan

El calor y el humo de los incendios matan a miles de personas sin que estas aparezcan como sus víctimas.

Los devastadores fuegos que este verano han calcinado zonas de España, Francia y Grecia nos enseñan que el peligro no son solo las llamas, sino el aire que respiramos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alerta de que el humo de los incendios puede viajar continentes enteros. Está compuesto por una mezcla tóxica de gases y partículas finas (PM2.5). Estas partículas son tan microscópicas que penetran profundamente en los pulmones y pasan al torrente sanguíneo.

“Si puedes oler el humo, está en el aire que respiras”, advierten los expertos. Para personas con asma, enfermedades cardíacas, niños y ancianos, la exposición puede ser fatal, incluso si el incendio está a cientos de kilómetros. Como relata un fotoperiodista griego que cubre los incendios: “Lo más importante es entender que el viento puede cambiar; de repente, te llega el humo y no puedes respirar”.

La desigualdad del calor: ¿Quién paga el precio?

El calor extremo amplifica las desigualdades existentes. Mientras la clases pudientes pueden permitirse el aire acondicionado y el teletrabajo, miles de millones de personas no tienen esa opción.

Los trabajadores al aire libre, las personas sin hogar, los niños y los ancianos llevan la peor parte. La OMS pone el foco en la industria textil: más de 90 millones de trabajadores, en su mayoría mujeres, soportan jornadas en fábricas donde los días de calor peligroso han aumentado un 10% en las últimas dos décadas. Como bien resume el mensaje de la ONU: “Nadie debería tener que arriesgar su vida para ganarse el pan”.

Escudos y soluciones: Cómo sobrevivir a esta cruda realidad

Ante este panorama de “territorio inexplorado”, la resignación no es una opción. La buena noticia es que las decisiones que tomemos hoy definirán los impactos de mañana.

A nivel global y gubernamental:

- Sistemas de alerta temprana: La OMM está movilizando a la comunidad global para que las predicciones climáticas lleguen a los agricultores y gobiernos a tiempo. Los datos salvan vidas.

- Planes de acción contra el calor: Las ciudades deben adaptar su urbanismo, crear “refugios climáticos” y proteger a las poblaciones vulnerables.

- El fin de los combustibles fósiles: Es la raíz del problema. Cada nuevo proyecto de petróleo, gas o carbón es gasolina para el próximo incendio.

A nivel individual, si se vive en una zona afectada por incendios u olas de calor, la OMS recomienda:

- Vigilar la calidad del aire y seguir las alertas de las autoridades locales.

- Refugiarse en interiores, manteniendo puertas y ventanas cerradas. Si se tiene aire acondicionado, ponerlo en modo de recirculación (sin meter aire de fuera).

- Proteger la respiración: Si se ha de salir a la calle, se deben usar mascarillas de alta protección (FFP2 o N95).

- Cuidado con el calor interior: No usar ventiladores que traigan aire del exterior. No fumar, no quemar leña y evitar freír alimentos para no saturar más el aire de la casa.

- Adaptar la rutina: Si hace calor extremo, reducir la actividad física y buscar las habitaciones más frescas del hogar, especialmente de noche.