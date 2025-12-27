El Papa a los jóvenes de Taizé: Sean constructores de paz y portadores de esperanza

Una invitación a ser “peregrinos de confianza, constructores de paz y reconciliación, capaces de llevar esperanza humilde y gozosa a quienes les rodean”: León XIV dirigió esta invitación a los jóvenes reunidos desde mañana, 28 de diciembre, hasta el 1 de enero, en París y la región de Île-de-France, para el 48.º Encuentro europeo organizado cada fin de año por la Comunidad de Taizé. El Papa envió un mensaje firmado por el cardenal Secretario de Estado, Pietro Parolin, a los aproximadamente 15.000 participantes, de entre 18 y 35 años, que, invitados por las Iglesias europeas de diversas denominaciones, se reunirán para orar y compartir, en un espíritu de celebración y amistad. También les envió sus saludos, asegurándoles su cercanía espiritual.

Con la certeza de tener a Jesús a su lado

Complacido de saber que los jóvenes se reunirán “en una ciudad marcada por un rico patrimonio religioso, forjado a lo largo de los siglos por el testimonio luminoso de tantas figuras santas que, cada una a su manera, han respondido con valentía a la llamada de Cristo”, el Papa observó que “el tema de la Carta escrita este año por el Hermano Mateo, Prior de Taizé, “¿Qué buscan?”, aborda una pregunta esencial que reside en el corazón de todo ser humano” y los invita a no temerla, “sino a llevarla en la oración y el silencio”, con la certeza de tener a Cristo a su lado y la certeza de que Él “se deja encontrar por quienes lo buscan con un corazón sincero”.

Vivir el Evangelio en la realidad concreta

Para León XIV, en este año marcado por tantas pruebas para la humanidad, la generosa hospitalidad que los jóvenes reciben en París de parte de creyentes de todos los orígenes y de personas de buena voluntad es un mensaje contundente para el mundo. “Que los momentos de oración y convivencia que vivirán en estos días les ayuden a profundizar su fe, discerniendo cada vez con mayor claridad cómo vivir el Evangelio en la realidad concreta de sus vidas”, es su deseo.

Comunión y Fraternidad

El mensaje, que destaca el “momento eclesial particular, marcado por la clausura de un Año Jubilar y las conmemoraciones del 1700 aniversario del Concilio de Nicea”, recuerda que durante el encuentro ecuménico de oración en Iznik, el Pontífice habló de la reconciliación como “una llamada que proviene de toda la humanidad afligida por el conflicto y la violencia”. Finalmente, enfatiza que “el deseo de plena comunión entre todos los creyentes en Jesucristo va siempre acompañado de la búsqueda de la fraternidad entre todos los seres humanos”.