$!El Papa almuerza con los más necesitados; personas que anhelan una Iglesia que acoja

Bajo la fresca sombra de los altos árboles que enmarcan el Borgo Laudato si’, en los jardines pontificios de Castel Gandolfo, donde la naturaleza parece preservar un espacio de paz y tranquilidad, el Papa León XIV almuerza este sábado, 11 de julio, con aproximadamente doscientas personas vulnerables asistidas por la Diócesis de Roma, entre ellas, 35 niños. Si bien el calor del verano nos anima a no dejar ni una migaja en las mesas repletas, en su breve saludo antes de la bendición y el comienzo de un día dedicado a la fraternidad, el Pontífice evoca otra hambre más profunda: Hambre de caridad auténtica, hambre de una Iglesia que realmente sepa abrir sus puertas, acoger y recibir a todos; donde haya amor para todos y donde nadie sea enemigo, donde todos sepamos vivir la reconciliación, el perdón y la paz.

Ser un puente hacia una sociedad mejor Tras los saludos del cardenal Fabio Baggio, subsecretario del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral y director general del Centro Laudato Si’ de Formación Avanzada, del cardenal Baldo Reina, vicario general de la diócesis de Roma, y de monseñor Luis Marín de San Martín, prefecto del Dicasterio para el Servicio de la Caridad, el Pontífice se dirigió a los huéspedes, haciendo hincapié en el título de «constructor de puentes». Hoy, esta imagen se extiende no solo a él, sino también a quienes, a pesar de sus necesidades, se sientan a su mesa.

Y hoy también nos gustaría tender un puente con todos ustedes, con sus familias y con la sociedad en la que queremos vivir. Una sociedad que practica la justicia, eliminando las causas de la pobreza, la injusticia y todo aquello que aún alimenta la deshonestidad en el mundo. En esencia, esta es “la Iglesia que queremos ser”.