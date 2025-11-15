$!El Papa: El cine lenguaje de paz, no tema enfrentarse a las heridas del mundo

Un gran “gracias” al buen cine que pone en movimiento la esperanza”, promueve la dignidad humana, no explota el dolor, sino que lo acompaña, lo investiga, narra la aventura espiritual del ser humano. Y una invitación al séptimo arte, que cumple 130 años, a seguir siendo siempre lugar de encuentro, hogar para quienes buscan sentido y lenguaje de paz, que siga sorprendiendo y “mostrándonos aunque solo sea un fragmento del misterio de Dios”. Sin tener miedo al enfrentamiento con las heridas del mundo y al misterio de la fragilidad, convirtiéndose en un lugar donde el hombre puede volver a mirarse a sí mismo y a su destino, y que nos muestra la belleza del viento que mueve los árboles. Todo esto y mucho más se encuentra en el discurso del Papa León XIV a más de 160 representantes del mundo del cine, reunidos esta mañana en la Sala Clementina del Palacio Apostólico.

El cine ayuda a mirar con nuevos ojos las experiencias

El Papa, que había recordado en un vídeo su amor por películas como “La vida es bella” y “Cuarenta días y una noche”, subraya que este arte joven, soñador y un poco inquieto no es solo un juego de luces y sombras para divertir e impresionar, como podía parecer en la época de los hermanos Lumière, sino que se ha convertido en “expresión de la voluntad de contemplar y comprender la vida, de contar su grandeza y fragilidad, de interpretar su nostalgia de infinito”. Agradece al cine por ser un arte popular en el sentido más noble, que nace para todos y habla a todos, y que sabe asociar el entretenimiento con la narración de la aventura y l e espiritual del ser humano. Por eso, la linterna mágica no es solo imágenes en movimiento: es poner en movimiento la esperanza.

“Una de las contribuciones más valiosas del cine es precisamente la de ayudar al espectador a volver a sí mismo, a mirar con nuevos ojos la complejidad de su propia experiencia, a volver a ver el mundo como si fuera la primera vez y a redescubrir, en este ejercicio, una parte de esa esperanza sin la cual nuestra existencia no está plena”

Las instituciones deben defender el valor de las salas de cine

Leone XIV recuerda a los directores y actores que con sus obras dialogan “con quienes buscan ligereza, pero también con quienes llevan en su corazón una inquietud, una búsqueda de sentido, de justicia, de belleza”. Y para quienes, como todos nosotros, vivimos con las pantallas digitales siempre encendidas, el cine es mucho más que una simple pantalla: es una encrucijada de deseos, recuerdos y preguntas. Esto convierte a los cines y teatros en corazones palpitantes de nuestros territorios, espacios culturales que contribuyen a su humanización. Sin embargo, se encuentran en peligro, lamenta el Pontífice, debido al cierre de muchas salas de cine. Por ello, pide a las instituciones que sigan afirmando el valor social y cultural de estas actividades. Palabras que son recibidas con un largo y caluroso aplauso. Y contra la lógica del algoritmo, pide al mundo del cine que defienda la lentitud cuando es necesaria, el silencio cuando habla, la diferencia cuando provoca.

“La belleza no es solo evasión, sino sobre todo invocación. El cine, cuando es auténtico, no solo consuela: interpela. Llama por su nombre a las preguntas que habitan en nosotros y, a veces, también a las lágrimas que no sabíamos que teníamos que expresar”.