$!El Papa expresa su preocupación por la situación migratoria en Ceuta y pide diálogo

El Papa León XIV ha vuelto a mostrar su preocupación por la situación que viven miles de migrantes que, en los últimos días, han intentado llegar a España desde Marruecos atravesando la frontera de Ceuta.
Después del Ángelus del domingo, pronunciado desde la ventana de su estudio en el Palacio Apostólico del Vaticano, el Pontífice ha dirigido unas palabras en español a los fieles presentes en la plaza de San Pedro y a quienes seguían la celebración a través de los medios de comunicación.
“Sigo con preocupación la alarmante situación en Ceuta, pidiendo a Dios, por medio de la intercesión de Nuestra Señora de África, que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia”.
La situación en Ceuta
La situación en Ceuta continúa siendo compleja después de que los días 30 y 31 de julio se produjera un intento masivo de entrada en el enclave español por parte de migrantes procedentes de Marruecos.
Muchos de ellos trataron de alcanzar a nado el territorio español, en un episodio sin precedentes que dejó numerosas víctimas.
Según fuentes de las fuerzas de seguridad citadas por la agencia EFE, alrededor de 73 mil 500 migrantes habrían regresado a Marruecos y las víctimas mortales ascenderían a 71.
No obstante, el Ministerio del Interior español no ha confirmado estas cifras y mantiene una estimación oficial de más de 48 mil 300 retornos frente a entre 50 mil y 60 mil entradas.
Según los últimos datos difundidos, el número de fallecidos podría haber aumentado hasta 84.
Oración para que cesen las guerras en el mundo
La preocupación del Papa por quienes están sufriendo a causa de los numerosos conflictos que siguen activos en el mundo se ha mantenido muy presente en su corazón, tanto por las guerras que ocupan la atención de los medios de comunicación como por aquellas que han quedado relegadas al olvido.
“Continuemos rezando por la paz, para que en el mundo cesen las guerras y se encuentren soluciones diplomáticas a los conflictos. Recordemos a todas las víctimas de las hostilidades, especialmente a los más débiles e indefensos: niños, ancianos y enfermos. Que el Señor consuele a quienes sufren y bendiga la labor de quienes llevan ayuda y consuelo”.
El Pontífice ha renovado así su llamamiento a la paz y ha pedido no olvidar a las poblaciones afectadas por los conflictos que continúan provocando sufrimiento en distintas partes del mundo.
Entre las situaciones que han seguido generando preocupación se encuentra la guerra en Ucrania.
En los últimos días, nuevos ataques del ejército ruso han causado al menos ocho víctimas.
Además, un atentado suicida en Moscú, frente a un local donde, según las primeras informaciones, se encontraba el jefe de la aviación militar rusa, ha dejado tres personas fallecidas.
Hacer tesoro del ‘gran don’ del Perdón de Asís
Finalmente, el pensamiento de León XIV se ha dirigido hacia Asís, la ciudad de San Francisco, donde el próximo jueves 6 de agosto está previsto su encuentro con los jóvenes del “Go! Franciscan Youth Meeting 2026”, junto a las órdenes religiosas franciscanas.
El Papa ha recordado la solemnidad del Perdón de Asís, que ha entrado en su fase central este sábado 1 de agosto.
Desde el 29 de julio hasta el lunes 3 de agosto será posible obtener la indulgencia plenaria concedida a las iglesias parroquiales y franciscanas de todo el mundo.
León XIV ha subrayado que San Francisco obtuvo esta indulgencia del Papa Honorio III en 1216, después de haber recibido, mientras rezaba en la Porciúncula, la inspiración de una visión de Jesús y de María rodeados de ángeles.
“Demos gracias al Señor por este gran don y hagamos tesoro de él, especialmente en el octavo centenario del ‘Tránsito’ del Pobrecillo de Asís, que precisamente en la Porciúncula ha fallecido el 3 de octubre de 1226”.