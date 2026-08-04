$!El Papa expresa su preocupación por la situación migratoria en Ceuta y pide diálogo

El Papa León XIV ha vuelto a mostrar su preocupación por la situación que viven miles de migrantes que, en los últimos días, han intentado llegar a España desde Marruecos atravesando la frontera de Ceuta.

Después del Ángelus del domingo, pronunciado desde la ventana de su estudio en el Palacio Apostólico del Vaticano, el Pontífice ha dirigido unas palabras en español a los fieles presentes en la plaza de San Pedro y a quienes seguían la celebración a través de los medios de comunicación.

“Sigo con preocupación la alarmante situación en Ceuta, pidiendo a Dios, por medio de la intercesión de Nuestra Señora de África, que se puedan encontrar soluciones de paz, de estabilidad y de justicia”.



La situación en Ceuta

La situación en Ceuta continúa siendo compleja después de que los días 30 y 31 de julio se produjera un intento masivo de entrada en el enclave español por parte de migrantes procedentes de Marruecos.

Muchos de ellos trataron de alcanzar a nado el territorio español, en un episodio sin precedentes que dejó numerosas víctimas.

Según fuentes de las fuerzas de seguridad citadas por la agencia EFE, alrededor de 73 mil 500 migrantes habrían regresado a Marruecos y las víctimas mortales ascenderían a 71.

No obstante, el Ministerio del Interior español no ha confirmado estas cifras y mantiene una estimación oficial de más de 48 mil 300 retornos frente a entre 50 mil y 60 mil entradas.

Según los últimos datos difundidos, el número de fallecidos podría haber aumentado hasta 84.



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