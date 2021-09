El Papa Francisco considera que el aborto es un homicidio

VATICANO._ En el vuelo de regreso a Roma procedente de Eslovaquia, el Papa Francisco recordó que la Iglesia Católica es firme en su postura sobre el aborto porque “el aborto es un homicidio” y “quien hace un aborto, mata”; y urgió a los obispos a asumir una actitud pastoral antes que política cuando enfrenten la pregunta sobre a quién darle o no la Comunión.

“El aborto es más que un problema. El aborto es un homicidio. El aborto sin medias palabras. Quien hace un aborto, mata”, dijo el Pontífice durante la habitual rueda de prensa tras sus viajes internacionales, informó ACI Prensa.

El Papa Francisco concluyó este miércoles su viaje apostólico internacional número 34 que lo llevó a Budapest y Eslovaquia; y el primero luego de la cirugía de colon a la que se sometió exitosamente a principios de julio.

En Budapest el Santo Padre presidió la Misa de clausura del 52 Congreso Eucarístico Internacional y en Eslovaquia participó en una serie de eventos con los jóvenes, los obispos, sacerdotes y los fieles católicos del país.

El Santo Padre dijo también en la rueda de prensa que “esta vida humana debe respetarse. Este principio es así de claro”.

“A quien no puede entenderlo le hago dos preguntas: ¿Es justo matar una vida humana para resolver un problema? Científicamente es una vida humana. Segunda pregunta: ¿Es justo contratar a un sicario para resolver un problema?”, cuestionó, y recordó que ya se ha referido al tema en otras oportunidades.

“Por esto la Iglesia es tan dura en este argumento”, dijo el Papa y precisó que si la Iglesia permitiera el aborto “es como si aceptase el homicidio cotidiano”.

Sobre el asunto de si dar o no la Comunión a los políticos abortistas en Estados Unidos, el Papa dijo que en la historia de la Iglesia cuando los obispos han actuado políticamente y no pastoralmente, es cuando han ocurrido problemas.

“Si vemos la historia de la Iglesia veremos que, cada vez que los obispos han gestionado, no como pastores, un problema, se alinearon en la vida política, en el problema político. Por no gestionar bien un problema se metieron en la cuestión política”, dijo el Santo Padre.

Entonces, continuó, “¿qué cosa debe hacer el pastor? Ser pastor y no ir condenando o no condenando, ser pastor, también del excomulgado, sí. Y debe ser pastor con él, debe ser pastor con el estilo de Dios y el estilo de Dios es cercanía, compasión y ternura, toda la Biblia lo dice”.

El Papa Francisco indicó asimismo que “un pastor que no sabe gestionar con el estilo de Dios se resbala y se mete en muchas cosas que no son de pastor. Para mí, no quisiera particularizar a Estados Unidos porque no conozco bien el detalle. Doy el principio”.

“Usted me puede decir, pero si usted es cercano, tierno y compasivo con una persona, le daría la comunión, esta es una hipótesis. Sí, el pastor sabe qué cosa debe hacer en cada momento, pero como pastor, pero si sale de esta pastoralidad de la Iglesia, inmediatamente se convierte en político. Y esto lo verá en todas las denuncias y condenas no pastorales que hace la Iglesia. Con este principio creo que un pastor puede moverse bien”, dijo el Papa.

El Santo Padre también recordó el debate que se originó tras la publicación de la exhortación Amoris laetitia en 2016.

“Si usted me dice luego si se puede dar o no se puede dar (la Comunión), es casuística, allí donde claudican los teólogos. ¿Recuerda usted la tempestad que se armó con Amoris laetitia cuando salió ese capítulo de acompañamiento a los esposos separados, divorciados? ‘Herejía, herejía’. Gracias a Dios que estaba allí el Cardenal Schonborn que es un gran teólogo y que ha aclarado las cosas, ¿no?”.

“Pero siempre esta condena, condena. Ya basta con la excomunión, por favor no metamos más excomunión a la gente, son hijos de Dios, están fuera temporalmente pero son hijos de Dios y quieren y necesitan de nuestra cercanía pastoral. El pastor resuelve las cosas como el Espíritu lo dice”, aseguró.

El Santo Padre también dijo que nunca le ha negado la Comunión a nadie desde que era sacerdote.

“¡Yo nunca he negado la Eucaristía a nadie! A nadie”, dijo y relató la vez en la que le dio la Comunión a una anciana judía.

“Simplemente, la única vez que tuve una cosa un poco simpática fue cuando fui a celebrar la Misa a una casa de reposo. Estábamos en el salón y dije los que sí querían recibir la Comunión que alcen la mano y la alzaron todos los viejitos porque todos querían la Comunión. Cuando le di la Comunión a una señora me tomó la mano y me dijo ‘¡Gracias padre, gracias! Soy judía’. También lo que te di era judío. Es la única cosa extraña pero la señora se comunicó”.