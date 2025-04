El Papa Francisco entra de nuevo a rezar a la Basílica de San Pedro ante la sorpresa de los peregrinos

El Papa Francisco ha vuelto a entrar a rezar a la Basílica de San Pedro esta tarde, en torno a las 17:30 (hora local), y se ha encontrado con un grupo de peregrinos procedentes de Estados Unidos que grabaron el momento con sus teléfonos móviles.

El Santo Padre los saludó brevemente con la mano derecha, mientras se desplazaba por la basílica en silla de ruedas, acompañado por su enfermero, Massimo Strapetti, y uno de sus secretarios. Esta vez, el Pontífice no llevaba las cánulas nasales que hasta hace poco necesitaba de forma continua para respirar, lo que demuestra que cada vez requiere menos apoyo con oxígeno.

La Oficina de Prensa del Vaticano confirmó poco después a las 19:07 (hora local) la visita del Papa Francisco “para un momento de oración” y “para estar cerca de los fieles que en las próximas horas celebrarán la Vigilia de la Noche Santa de Pascua”.

Desde que fue dado de alta del Policlínico Agostino Gemelli de Roma el pasado 23 de marzo, el Papa ha protagonizado varias apariciones sorpresa, ya que por el momento no tiene una agenda pública definida. Por ejemplo, el pasado 10 de abril también se presentó en la Basílica de San Pedro, pasadas las 13:00 (hora local). En aquella ocasión, ofreció una imagen poco habitual: fue la primera vez que se le vio en público sin las vestiduras papales. En los videos compartidos en redes sociales por los peregrinos, se lo veía sin la sotana blanca ni el solideo, cubierto con una manta de rayas.

El Pontífice, de 88 años, ha superado la fase más delicada de la neumonía bilateral, aunque actualmente se encuentra en la cuarta semana de las ocho de convalecencia que le prescribieron los médicos.

Durante esta Semana Santa, el Papa Francisco ha delegado a distintos cardenales de la Curia Romana las principales ceremonias litúrgicas. Sin embargo, el Jueves Santo quiso acercarse personalmente a la cárcel romana de Regina Coeli, situada a cinco minutos del Vaticano, en un nuevo gesto de cercanía hacia los presos.

Mañana, Domingo de Pascua de Resurrección, el Papa ha delegado al Cardenal Angelo Comastri la celebración de la Misa en la Plaza de San Pedro, prevista para las 10:15 (hora local). No obstante, el Vaticano no descarta que sea el propio Pontífice —que continúa recuperándose— quien imparta la tradicional bendición apostólica Urbi et Orbi.

Según se indica en el folleto oficial del Vaticano para la Misa de Pascua, la bendición Urbi et Orbi (a la ciudad de Roma y al mundo), que solo se imparte en Semana Santa y en Navidad, está prevista para ser dada por el Santo Padre, quien se asomará al balcón de la Logia central de la fachada de la Basílica de San Pedro.