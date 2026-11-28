El Papa León XIV recibió en audiencia, este sábado 28 de noviembre, a los participantes en un congreso internacional sobre la espiritualidad de san Agustín como puente para el diálogo interreligioso. Organizado por el Dicasterio para el Diálogo Interreligioso y el Pontificio Instituto Patrístico Augustinianum, el encuentro llevó por título: “La búsqueda de la Verdad: la espiritualidad de san Agustín, un puente para el diálogo interreligioso”. El Obispo de Roma recordó, siguiendo las enseñanzas del obispo de Hipona del siglo V, que nuestros corazones viven inquietos mientras buscan un sentido para la existencia.

“Estamos atravesando tiempos complejos”, afirmó. “La expansión de la injusticia y la pérdida de esperanza en el futuro nos interpelan con una urgencia cada vez mayor. Son signos evidentes de una crisis espiritual que hiere la grandeza de nuestra humanidad”. En medio de esta incertidumbre, los cristianos mantenemos la mirada fija en “la esperanza que no defrauda: Cristo Jesús”, acotó el Santo Padre. Sin embargo, añadió, las personas de las grandes religiones del mundo también experimentan esa misma inquietud, que las impulsa a buscar la Verdad. Esta realidad invita a los cristianos a dialogar con ellas y a discernir con atención.

“Por una parte, cada uno de nosotros vive dentro de un horizonte religioso, guiado por doctrinas y códigos espirituales y morales. Por otra, cuando la pertenencia se convierte en un pretexto para diferenciarnos de los demás, puede encerrarnos en nuestras propias certezas, sofocar el diálogo y poner de relieve aquello que nos divide en lugar de lo que nos une”, explicó. El Sucesor de Pedro destacó que el camino espiritual de san Agustín muestra que la búsqueda de la Verdad y la profesión de fe deben avanzar juntas. Ambas requieren honestidad y respeto, y nunca pueden convertirse en motivos de odio. “La Verdad, que habita en el interior del hombre (interiore homine), no es una idea humana, sino la Persona misma de Cristo, el Hijo unigénito de Dios hecho hombre”, afirmó.

Y añadió: “Al contemplar esta Verdad, Agustín descubre en ella la fuente de la caritas, la raíz más profunda de nuestro ser, de nuestra vida y de nuestro amor. Esta Verdad personal, el Maestro interior que habita en el corazón humano, nos trasciende y da sentido a nuestros anhelos”. Durante el congreso, destacó Su Santidad, los participantes dieron voz a sus respectivas tradiciones religiosas. Entre ellas, las perspectivas judía, budista, hindú y musulmana, así como las tradiciones religiosas chinas. Los representantes de cada tradición pudieron explicar cómo se busca, se desea y se sirve a la verdad desde su propia comprensión y experiencia.