El Papa León XIV recibió en audiencia, este sábado 28 de noviembre, a los participantes en un congreso internacional sobre la espiritualidad de san Agustín como puente para el diálogo interreligioso.
Organizado por el Dicasterio para el Diálogo Interreligioso y el Pontificio Instituto Patrístico Augustinianum, el encuentro llevó por título: “La búsqueda de la Verdad: la espiritualidad de san Agustín, un puente para el diálogo interreligioso”.
El Obispo de Roma recordó, siguiendo las enseñanzas del obispo de Hipona del siglo V, que nuestros corazones viven inquietos mientras buscan un sentido para la existencia.
“Estamos atravesando tiempos complejos”, afirmó. “La expansión de la injusticia y la pérdida de esperanza en el futuro nos interpelan con una urgencia cada vez mayor. Son signos evidentes de una crisis espiritual que hiere la grandeza de nuestra humanidad”.
En medio de esta incertidumbre, los cristianos mantenemos la mirada fija en “la esperanza que no defrauda: Cristo Jesús”, acotó el Santo Padre.
Sin embargo, añadió, las personas de las grandes religiones del mundo también experimentan esa misma inquietud, que las impulsa a buscar la Verdad. Esta realidad invita a los cristianos a dialogar con ellas y a discernir con atención.
“Por una parte, cada uno de nosotros vive dentro de un horizonte religioso, guiado por doctrinas y códigos espirituales y morales. Por otra, cuando la pertenencia se convierte en un pretexto para diferenciarnos de los demás, puede encerrarnos en nuestras propias certezas, sofocar el diálogo y poner de relieve aquello que nos divide en lugar de lo que nos une”, explicó.
El Sucesor de Pedro destacó que el camino espiritual de san Agustín muestra que la búsqueda de la Verdad y la profesión de fe deben avanzar juntas. Ambas requieren honestidad y respeto, y nunca pueden convertirse en motivos de odio.
“La Verdad, que habita en el interior del hombre (interiore homine), no es una idea humana, sino la Persona misma de Cristo, el Hijo unigénito de Dios hecho hombre”, afirmó.
Y añadió: “Al contemplar esta Verdad, Agustín descubre en ella la fuente de la caritas, la raíz más profunda de nuestro ser, de nuestra vida y de nuestro amor. Esta Verdad personal, el Maestro interior que habita en el corazón humano, nos trasciende y da sentido a nuestros anhelos”.
Durante el congreso, destacó Su Santidad, los participantes dieron voz a sus respectivas tradiciones religiosas. Entre ellas, las perspectivas judía, budista, hindú y musulmana, así como las tradiciones religiosas chinas.
Los representantes de cada tradición pudieron explicar cómo se busca, se desea y se sirve a la verdad desde su propia comprensión y experiencia.
“Junto a las diferencias, que no debemos minimizar, esta búsqueda compartida revela importantes puntos de encuentro: la inquietud del corazón humano ante el misterio, el anhelo de una sabiduría capaz de orientar nuestra vida y la conciencia de que la verdad no se posee como un objeto, sino que se recibe como un don y se comparte con humildad, compasión y justicia”, puntualizó el Pontífice.
El Santo Padre recordó también la declaración del Concilio Vaticano II Nostra aetate, que enseña que las religiones “reflejan con frecuencia un destello de aquella Verdad que ilumina a todos los hombres”.
Los participantes en el congreso, explicó León, pudieron reconocer ese destello de la Verdad en distintas tradiciones: “en el patrimonio espiritual que compartimos con el pueblo judío, en la adoración que los musulmanes ofrecen al único Dios, en la mirada contemplativa y la búsqueda de liberación presentes en las tradiciones hindú y budista, y en la disciplina y la piedad características de las tradiciones chinas”.
El Pontífice concluyó animando a los participantes a perseverar en la búsqueda inquieta de la Verdad. Una búsqueda que, como enseñaba san Agustín, solo podemos emprender “por medio de la caridad que el Espíritu Santo ha derramado en nuestros corazones”.