$!El Papa León se despide de Camerún y vuela a Angola

Con un gesto de saludo con la mano para despedirse de Camerún, el África en miniatura, el Papa León subió al avión que lo llevará a Angola, tercera etapa de su viaje apostólico. El avión con el Pontífice y su séquito a bordo despegó del aeropuerto internacional de Yaundé-Nsimalen a las 12:47 hora local. La llegada a Luanda está prevista tras dos horas y media de vuelo.
Poco antes tuvo lugar la ceremonia de despedida en el aeropuerto camerunés. El Papa León, tras la misa celebrada en el aeropuerto de Yaundé-Ville, junto con el primer ministro de Camerún, Joseph Dion Ngute, escucharon la interpretación de los himnos y, con la Guardia de Honor alineada, se dirigieron al pie del avión caminando por una larga alfombra roja, saludando a las diversas autoridades institucionales y eclesiásticas presentes.
El saludo del Papa al Presidente de Camerún
En la celebración votiva de María Virgen, Reina de los Apóstoles, en la que participaron unos 200 mil fieles, el Papa animó al pueblo de Camerún a permanecer firmes en Cristo para ser “¡sal y luz de esta tierra!”.
El programa en Angola
León XIV permanecerá en Angola hasta el martes 21 de abril, para luego concluir su tercer viaje apostólico en Guinea Ecuatorial. El lema del viaje es: “El Papa León XIV, peregrino de esperanza, reconciliación y paz, bendice a Angola”, mientras que en el logotipo hay referencias a la bandera nacional del país del sur de África con la rueda dentada, alegoría del trabajo, y los pétalos que evocan la mulemba, árbol símbolo del país.
Son muchas las citas que le esperan al Papa a partir de esta tarde, comenzando con la visita de cortesía al presidente de la República, João Manuel Gonçalves Lourenço; a continuación, en el Pabellón Protocolar, está previsto el encuentro con las autoridades políticas y religiosas, empresarios y representantes de la sociedad civil y la cultura.