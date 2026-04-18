$!El Papa León se despide de Camerún y vuela a Angola

Con un gesto de saludo con la mano para despedirse de Camerún, el África en miniatura, el Papa León subió al avión que lo llevará a Angola, tercera etapa de su viaje apostólico. El avión con el Pontífice y su séquito a bordo despegó del aeropuerto internacional de Yaundé-Nsimalen a las 12:47 hora local. La llegada a Luanda está prevista tras dos horas y media de vuelo.

Poco antes tuvo lugar la ceremonia de despedida en el aeropuerto camerunés. El Papa León, tras la misa celebrada en el aeropuerto de Yaundé-Ville, junto con el primer ministro de Camerún, Joseph Dion Ngute, escucharon la interpretación de los himnos y, con la Guardia de Honor alineada, se dirigieron al pie del avión caminando por una larga alfombra roja, saludando a las diversas autoridades institucionales y eclesiásticas presentes.