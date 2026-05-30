El Papa León XIV a la Iglesia en Brasil: mirar a las familias con realismo y compasión

“Queridas familias, con gran alegría dirijo este mensaje a todos los participantes de este Simposio Nacional organizado por la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil en la Casa de la Madre Aparecida, lugar especial para todos los brasileños y también para los católicos de todo el mundo. Me siento profundamente en sintonía con ustedes y con el trabajo que realizan juntos, con la oración y la reflexión de cada uno, sobre un tema de tanta relevancia: la familia”.

El propio Papa León XIV, hablando en un portugués muy claro y articulado, se encargó de participar en el XVI Simposio Nacional de las Familias que se celebra este fin de semana en el Centro de Eventos Padre Víctor Coelho de Almeida, en el Santuario Nacional de Aparecida, São Paulo. A través de un mensaje en video, el Pontífice se dirigió a todos los involucrados en la Pastoral Familiar de Brasil y a los miembros de los movimientos, servicios, nuevas comunidades y, especialmente, a las familias participantes que decidieron profundizar en el tema. De hecho, este año, el evento celebra el aniversario de dos exhortaciones apostólicas que son los pilares de la Pastoral Familiar moderna: los 10 años de Amoris laetitia, del Papa Francisco, y los 45 años de Familiaris consortio, de San Juan Pablo II. Al analizar los documentos, el evento quiere mostrar que la doctrina de la Iglesia sobre la familia es viva y actual, uniendo la sabiduría del Papa polaco con la mirada acogedora del Pontífice argentino:

“La Iglesia enseña que la familia es la ‘primera y esencial célula de la sociedad’ y, por eso, debe ser protegida y promovida. Llamada a anunciar el amor de Dios en el mundo de hoy, la singular comunidad de personas formada por un hombre y una mujer, unidos de tal manera en el amor que se convierten en una sola carne, solo comprende plenamente su identidad cuando mira al Señor Jesús y al sacrificio que Él hizo de sí mismo en la cruz en favor de su Esposa, la Iglesia (cf. Ef 5, 21-33; San Juan Pablo II, Familiaris consortio, 13)”.

“Es en Cristo donde aprendemos a ver en el otro la imagen de Dios, amando al prójimo como Él nos amó (cf. Jn 13, 34)”.

El camino de la Iglesia es el de la misericordia pastoral

En un video, el Papa León XIV también buscó alertar sobre las dificultades y los desafíos que enfrentan las familias, demostrando asimismo su preocupación por el bien vivido dentro de los hogares, que, como el propio Papa Francisco señaló en Amoris laetitia, es un factor decisivo para el futuro tanto del mundo como de la Iglesia. Por eso, la Iglesia debe recorrer el camino de la misericordia de Dios para integrar a todas las personas incondicionalmente, a la luz del Evangelio y con un discernimiento pastoral lleno de amor misericordioso:

“Es necesario mirar a las familias con realismo y compasión, conscientes de las innumerables dificultades que las afligen, es decir, de sus fragilidades, crisis, angustias y tantas otras situaciones de sufrimiento. Todo esto exige de la Iglesia y de los agentes pastorales un enfoque misericordioso y un discernimiento prudente y maduro”.

“Por lo tanto, fijémonos en el ejemplo de la Sagrada Familia de Nazaret. Las pequeñas y fundamentales virtudes del hogar en el que Jesús nació y creció, aprendiendo de San José y de la Virgen María, deben servir de inspiración y modelo para todos nuestros hogares y ser la fuente en la que se busca la verdadera paz. De hecho, como señaló Benedicto XVI, la familia desempeña una misión primordial e insustituible como «educadora para la paz”.

En vista de ello, queridos hermanos y hermanas, como prenda de los más abundantes dones celestiales y por intercesión de Nuestra Señora de Aparecida, Reina y Patrona de Brasil, envío mi bendición a los obispos, a los participantes en este Simposio y a todas las familias. ¡Que Dios los bendiga!