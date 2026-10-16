El Papa León XIV conversa por teléfono con el Presidente de Rusia

La Oficina de Prensa de la Santa Sede publicó un comunicado el viernes por la tarde en el que indicaba que el Papa León XIV había conversado por teléfono con Vladimir Putin, presidente de la Federación Rusa.

“Durante la conversación, el Santo Padre expresó su profunda preocupación por la grave situación humanitaria en la ciudad de Oleshky, en la región de Kherson, y pidió un alto el fuego que permita el envío de alimentos y asistencia médica, así como la evacuación voluntaria y segura de la población civil”, reza el comunicado.

“Por último, el Santo Padre reafirmó el compromiso de la Santa Sede con la promoción del diálogo y la paz”, concluía.



Parolin: iniciativa del Papa en favor de una ciudad sitiada

“Ha sido el Santo Padre quien ha tomado la iniciativa de defender la causa de esta ciudad sitiada, en la que se encuentran unos 2 mil civiles que necesitan vías de salida, vías humanitarias de salida”, explicó el Cardenal Secretario de Estado, Pietro Parolin, al margen de un coloquio celebrado en la Universidad Católica en Roma.

“El Papa ha pedido que haya, precisamente, una tregua para permitir tanto la llegada de ayuda humanitaria, sobre todo alimentos, como la evacuación de quienes desean salir de la ciudad”.

“Yo —añadió Parolin— espero que, ante la petición del Santo Padre, el presidente Putin acepte poner en práctica lo que el Papa le ha pedido. El hecho de haber aceptado la llamada, de haber hablado, en mi opinión —o, mejor dicho, espero que sea un buen augurio—, puede suponer realmente la puesta en práctica, la materialización de lo que el Papa ha pedido”.