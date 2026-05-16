El Papa León XIV viajará a Francia en septiembre de 2026

Aceptando la invitación del jefe de Estado y de las autoridades eclesiásticas del país, así como la del director general de la UNESCO, el Santo Padre León XIV realizará un viaje apostólico a Francia del 25 al 28 de septiembre de 2026 y visitará la sede de dicha Organización, así lo ha anunciado la Oficina de Prensa de la Santa Sede a través de su director, Matteo Bruni, en un comunicado difundido este sábado 16 de mayo.

El de Francia será el quinto viaje internacional del papa León, tras Turquía y el Líbano (27 de noviembre - 2 de diciembre de 2025), el Principado de Mónaco (28 de marzo), África (13-23 de abril) y España (6-12 de junio).

En un comunicado, el cardenal Jean-Marc Aveline, arzobispo de Marsella y presidente de la Conferencia Episcopal de Francia (CEF), expresó su alegría por la próxima visita del Santo Padre. “En los intercambios que he tenido con el Papa desde su elección, comprendí rápidamente cuánto le interesaba un viaje de este tipo”, confía el cardenal Jean-Marc Aveline en un video. “Le interesa particularmente lo que vive la Iglesia en Francia, su dinamismo misionero, pero también los desafíos que afronta. León XIV viene a Francia: ¡es una gran alegría, pero también una gran responsabilidad!”, explica.

“Nos alegramos de que Su Santidad el Papa León XIV haya confirmado su viaje a Francia”, comentó por su parte el presidente francés Emmanuel Macron en las redes sociales. “Esta visita el próximo mes de septiembre será un honor para nuestro país, una alegría para los católicos y un gran momento de esperanza para todos”. El jefe de Estado había sido recibido el pasado 10 de abril por el Sumo Pontífice en el Vaticano.