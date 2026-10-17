El Papa León XIV ya está en el Vaticano; domingo el Ángelus desde la ventana de su estudio

Pacientes, fieles, curiosos y quienes habían acudido al hospital para una cita con un especialista lo esperaban desde primeras horas de la tarde, junto con numerosos periodistas, fotógrafos y trabajadores de los medios de comunicación.
Una multitud se agolpaba en un pasillo improvisado con barreras de seguridad frente a la entrada principal del Hospital Policlínico Agostino Gemelli.
León XIV abandonó el hospital para regresar al Vaticano poco después de las 15:30. Ha sido dado de alta hoy, 17 de octubre, cinco días después de la cirugía de su pulmón derecho para extirparle un adenocarcinoma, “en consideración de los análisis de sangre y la radiografía de tórax realizados esta mañana y la evaluación del cuadro clínico”, como anunció la Oficina de Prensa de la Santa Sede poco antes del mediodía.
Aplausos para saludar al Papa
Un cálido aplauso recibió el Papa a su salida del hospital. Fue recibido por Elena Beccalli, Rectora de la Universidad Católica del Sagrado Corazón; Daniele Franco y Daniele Piacentini, Presidente y Director General de la Fundación Hospitalaria Universitaria Agostino Gemelli; y el Profesor Stefano Margaritora, Director Médico del Hospital Andrea Cambieri y Director de Cirugía Torácica, quien, junto con su equipo, operó al Pontífice.
En un mensaje, Beccalli ofreció al Papa, “en nombre de toda la familia de la Universidad Católica del Sagrado Corazón”, sus “más afectuosos deseos de una pronta y completa recuperación tras la cirugía”.
“Acogerlo y cuidarlo en la Fundación Hospitalaria Universitaria Agostino Gemelli fue una gran responsabilidad y un privilegio para todos nosotros, asumido con dedicación y profunda preocupación”, afirmó la Rectora, asegurando a toda la comunidad universitaria sus oraciones.
“Su enseñanza es una valiosa guía para nuestro trabajo diario en la docencia, la investigación y la atención médica, para el bien de cada persona y de la sociedad en su conjunto”, concluyó.
Antes de partir, compartió unos instantes con una joven ucraniana llamada Varvara, a quien había conocido el 31 de diciembre en la Plaza de San Pedro. En aquel entonces, Varvara estaba a punto de someterse a una cirugía por un tumor, y el Papa la había abrazado y animado. Hoy, Varvara se ha recuperado y ha llegado desde Turín para saludar al Pontífice.
Pacientes y fieles cercanos al Papa
Varios mensajes, velas, pequeños objetos, oraciones, plantas y flores fueron colocados al pie de la estatua de San Juan Pablo II, frente a la entrada del hospital. “Su Santidad es el pulmón de la Iglesia, y con usted respiramos la misma fe. Le deseo una pronta recuperación”, se lee en una hoja de papel en blanco con la imagen de Jesús Misericordioso.
“Lo estaremos esperando cuando esté mejor; venga con nosotros”, escribieron los niños de la guardería municipal “Pianeta dei bambini” del Municipio XIII de Roma, en un dibujo con sus huellas de manos que representaba al Papa con las dos manos abiertas.
🇻🇦 ¡EL PAPA LEÓN XIV RECIBE EL ALTA HOSPITALARIA!El Papa León XIV abandona el Hospital Gemelli de Roma rumbo al Vaticano tras su intervención quirúrgica.Se le ha visto con buen aspecto y ha saludado afectuosamente a las personas que le esperaban a la salida del hospital.🗣️ «Estoy mejor, gracias», ha asegurado el Santo Padre.🙏 ¡Damos gracias a Dios por su recuperación y seguimos rezando por su salud!#OremosPorLeónXIV— News Vaticano 🇻🇦 (@news_vaticano)
October 17, 2026
🇻🇦 ¡EL PAPA LEÓN XIV RECIBE EL ALTA HOSPITALARIA!El Papa León XIV abandona el Hospital Gemelli de Roma rumbo al Vaticano tras su intervención quirúrgica.Se le ha visto con buen aspecto y ha saludado afectuosamente a las personas que le esperaban a la salida del hospital.🗣️ «Estoy mejor, gracias», ha asegurado el Santo Padre.🙏 ¡Damos gracias a Dios por su recuperación y seguimos rezando por su salud!#OremosPorLeónXIV
Varios pacientes estaban allí para despedirse del Santo Padre. Franca se subió a un banco para verlo. “Estoy emocionada”, dijo a los medios vaticanos. “Me gusta este Papa, me da serenidad”. Ilaria está igual. Sonríe con una vía intravenosa en el brazo; la presencia del Papa en el hospital ha sido un consuelo para ella, ya que llegó a urgencias hace una semana. “Lo vi en la televisión”, dice, entusiasmada con el Papa León, porque “su sencillez conecta con la gente” y también por el nombre que eligió, como el de su hijo, León. Alessandra, que acudía al Hospital Gemelli para un chequeo, encontró un asiento en primera fila, delante de las barreras. “Quería mostrar mi solidaridad con el Papa”, explica. “Me gustó mucho su actitud positiva, la misma que intento tener ante la enfermedad; me dio ánimos”.
La estancia de Léon XIV en el hospital
El Papa ingresó en el hospital el martes por la mañana y esa misma tarde se sometió a una cirugía de 90 minutos para extirpar un adenocarcinoma de pulmón. Para que el procedimiento fuera más radical, se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón mediante cirugía videoasistida.
Durante los días siguientes de hospitalización, se le realizaron análisis de sangre y radiografías de tórax, cuyos resultados revelaron una recuperación postoperatoria sin complicaciones, con valores que se mantuvieron dentro de los rangos normales. Al día siguiente de la operación, el Papa retomó su dieta habitual, celebró misa, volvió al trabajo y se sometió a fisioterapia respiratoria, que posteriormente combinó con actividad física completa.