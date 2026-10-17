El Papa León XIV ya está en el Vaticano; domingo el Ángelus desde la ventana de su estudio

Pacientes, fieles, curiosos y quienes habían acudido al hospital para una cita con un especialista lo esperaban desde primeras horas de la tarde, junto con numerosos periodistas, fotógrafos y trabajadores de los medios de comunicación.

Una multitud se agolpaba en un pasillo improvisado con barreras de seguridad frente a la entrada principal del Hospital Policlínico Agostino Gemelli.

León XIV abandonó el hospital para regresar al Vaticano poco después de las 15:30. Ha sido dado de alta hoy, 17 de octubre, cinco días después de la cirugía de su pulmón derecho para extirparle un adenocarcinoma, “en consideración de los análisis de sangre y la radiografía de tórax realizados esta mañana y la evaluación del cuadro clínico”, como anunció la Oficina de Prensa de la Santa Sede poco antes del mediodía.

Aplausos para saludar al Papa

Un cálido aplauso recibió el Papa a su salida del hospital. Fue recibido por Elena Beccalli, Rectora de la Universidad Católica del Sagrado Corazón; Daniele Franco y Daniele Piacentini, Presidente y Director General de la Fundación Hospitalaria Universitaria Agostino Gemelli; y el Profesor Stefano Margaritora, Director Médico del Hospital Andrea Cambieri y Director de Cirugía Torácica, quien, junto con su equipo, operó al Pontífice.

En un mensaje, Beccalli ofreció al Papa, “en nombre de toda la familia de la Universidad Católica del Sagrado Corazón”, sus “más afectuosos deseos de una pronta y completa recuperación tras la cirugía”.

“Acogerlo y cuidarlo en la Fundación Hospitalaria Universitaria Agostino Gemelli fue una gran responsabilidad y un privilegio para todos nosotros, asumido con dedicación y profunda preocupación”, afirmó la Rectora, asegurando a toda la comunidad universitaria sus oraciones.

“Su enseñanza es una valiosa guía para nuestro trabajo diario en la docencia, la investigación y la atención médica, para el bien de cada persona y de la sociedad en su conjunto”, concluyó.