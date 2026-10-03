El Papa nombra al cardenal Gambetti nuevo arzobispo de Chieti-Vasto

La Oficina de Prensa de la Santa Sede ha informado, a través de su boletín diario este sábado, que el Santo Padre León XIV ha nombrado al cardenal Mauro Gambetti, franciscano conventual de 60 años, como nuevo arzobispo de Chieti-Vasto, trasladándolo de los cargos de vicario general de Su Santidad para la Ciudad del Vaticano, arcipreste de la Basílica Papal de San Pedro en el Vaticano y presidente de la Fábrica de San Pedro.

Sucede al arzobispo Bruno Forte, de 77 años, quien presentó su renuncia al gobierno pastoral por razón de edad. Creado cardenal por el Papa Francisco en noviembre de 2020, el 20 de febrero de 2021 Gambetti fue llamado a desempeñar estos cargos en el Vaticano. Anteriormente, de 2013 a 2020, fue custodio del Sacro Convento de San Francisco de Asís.

Tras su nombramiento, el 29 de febrero de 2021, como vicario general de Su Santidad para la Ciudad del Vaticano, arcipreste de la Basílica Papal de San Pedro en el Vaticano y presidente de la Fábrica de San Pedro, en junio de 2023 el propio Papa Francisco lo nombró juez del Tribunal de Casación del Estado de la Ciudad del Vaticano.

El cardenal Gambetti es miembro del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica.