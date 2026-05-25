El Papa presenta su propia encíclica: La IA tiene ‘consecuencias aún mayores’ que la Revolución industrial

El Papa asistió este lunes, en persona, a la presentación de su primera encíclica, Magnifica Humanitas, en un gesto poco habitual. Al llegar al acto que tuvo lugar en el aula del Sínodo fue recibido con un gran aplauso ante un auditorio compuesto por representantes del mundo académico y diplomático.

Entre los ponentes figuraba el canadiense Christopher Olah, cofundador de Anthropic, una de las principales compañías de inteligencia artificial (IA), aunque con algunas diferencias remarcables. La empresa ha protagonizado tensiones con la administración de Donald Trump tras prohibir al Departamento de Defensa el uso de su software con fines bélicos.

Algunas voces habían expresado dudas sobre la conveniencia de incluir a un representante de un gigante tecnológico como Anthropic en un evento de estas características. Sin embargo, el propio Pontífice despejó cualquier recelo al agradecerle su asistencia: “Qué gran signo de esperanza es que, con nuestras diferencias, podamos escucharnos unos a otros”, aseveró en su discurso.

“Este intercambio manifiesta claramente la gravedad del momento, así como la confianza de que juntos podemos discernir las grandes cuestiones de nuestro tiempo y, por tanto, el futuro de la humanidad”, añadió.

En su intervención, previa a la del Santo Padre, Olah incidió en la misma idea: “Es mediante el diálogo y el esfuerzo mutuo, mediante ese tira y afloja, como la humanidad logrará grandes cosas. Eso es lo que veo en Magnifica humanitas, y por eso agradezco a Su Santidad y a la Iglesia por asumir esta labor de discernimiento”.

Olah, que no es creyente, lanzó además un llamamiento a distintos sectores —comunidades religiosas, sociedad civil, académicos y gobiernos— para que sigan el ejemplo del Papa con este documento: “Si queremos que esta tecnología funcione bien, es importante que haya (...) personas a quienes les importe que las cosas salgan bien y que insistan en la seguridad, que presten mucha atención, que estén dispuestas a decir cosas difíciles y a ser críticos sinceros y reflexivos”.

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