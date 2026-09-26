$!El Papa visita un centro para migrantes en París y destaca la contribución de las mujeres

El sábado del Papa León en París comenzó en un centro de acogida para migrantes, denominado “Maison Bakhita”, un proyecto de la Arquidiócesis de la capital y gestionado por las Hermanas Scalabrinianas, entre las que se encuentra una brasileña: la hermana Maria dos Santos.

Al dar las gracias a todos los implicados, el Pontífice hizo referencia a la santa sudanesa que fue esclava, que da nombre a la iniciativa, reconociendo “el papel fundamental de las mujeres en la construcción de una civilización del amor, alternativa a la cultura que desagrega las comunidades y enferma a las ciudades de soledad”.

De hecho, señaló, la historia de la Iglesia y de la humanidad no la escriben quienes parecen vencer, sino quienes inician procesos de paz y animan a la vida.

“Santa Bakhita nos compromete a ver a quien no es visto, a rescatar a quienes hoy la economía y la cultura esclavizan, a honrar la dignidad infinita de cada hermano y hermana, en quienes el mismo Jesús llama a nuestra puerta”.