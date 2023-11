Sin duda, antes de poder beneficiarse de las innumerables ventajas brindadas por esta innovadora modalidad, los amantes del póker no podían hacer más que dirigirse al casino físico más cercano. No obstante, el póker existía ya mucho antes de que la primera sala de juego de la historia – el Ridotto de San Moisés de Venecia – hiciera su aparición en 1638.

Los comienzos del póker

Los investigadores todavía no han encontrado una respuesta unívoca sobre los verdaderos orígenes del póker. Sin embargo, existen dos hipótesis principales según las cuales el juego de cartas más famoso de todos los tiempos se remonta a la China del siglo X d.C. o a la Persia del siglo XVII d.C.

Según la leyenda, de hecho, el emperador Mu-Tsung y su esposa habrían pasado la víspera del año nuevo de 969 d.C. entreteniéndose en un dominó especial que daría origen al póker. La segunda alternativa se refiere al As-nas, cuyas reglas establecen que cinco jugadores se sienten alrededor de la misma mesa para desafiarse usando una baraja de 25 cartas y aprovechando de la oportunidad de hacer bluff.

El póker entre la Edad Media y la era moderna

Los soldados de las Cruzadas contribuyeron a difundir el juego y exportarlo a Europa en el siglo XV. En este período, de hecho, en Francia e Italia existían el brelán y el flusso, que tenían rasgos comunes con el mencionado As-nas.

Después de evolucionar en el “ Viejo Continente ” con otras denominaciones, los colonos franceses exportaron su poque al otro lado del océano a principios del siglo XIX. Desde Nueva Orleans, el juego se extendió rápidamente por el continente norteamericano a través de los barcos de vapor que surcaban las aguas del Mississippi y se convirtió en el favorito de los malhechores y criminales que frecuentaban los salones llenos de humo del atemporal Far West.

Un aspecto similar al que tiene hoy en día, sin embargo, se alcanzó sólo en 1858, en el momento en que se publicó su reglamento oficial, que entre otras cosas preveía el uso de una baraja compuesta por 52 cartas. No obstante, su nombre actual ya había sido mencionado por primera vez en “An Exposure of the Arts and Miseries of Gambling”, una obra literaria de Jonathan H. Green que data de 1843.

Poco después, la Guerra de Secesión que se prolongó de 1861 a 1865 contribuyó a una ulterior extensión del póker en los Estados Unidos. De hecho, se informa que a los soldados involucrados en ella les encantaba dedicarse a este juego en versión 5 Card Draw en los momentos libres que tenían a su disposición.