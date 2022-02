El Presidente de Rusia, Vladimir Putin, ordena iniciar operación militar al este de Ucrania

Putin aclaró que no planea ocupar Ucrania, pero que no puede tolerar las amenazas que vienen de ese país. Asimismo, dijo que su objetivo es desmilitarizar el país.

Según la cadena estadounidense CNN, Momentos después del discurso del mandatario ruso, se reportaron explosiones en las ciudades ucranianas Kharkiv -la segunda localidad más grande de dicho país-, Mariupol, Kramatorsk, así como cerca de Kiev, la capital ucraniana.

El mensaje de Putin se da al mismo tiempo que hablan los integrantes del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en una reunión urgente solicitada por Ucrania.

António Guterres, secretario general de la ONU, llamó al presidente de Rusia a detener a sus tropas y permitir vivir a la gente.

“De todo corazón, presidente Putin, impida que sus tropas ataquen Ucrania. Dele una oportunidad a la paz. Ya ha muerto demasiada gente”, dijo Guterres en la reunión de Consejo de Seguridad de la ONU.

Horas antes, este mismo miércoles 23 de febrero, el secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, aseguró que Rusia tenía todo listo para lanzar una invasión a Ucrania.

En una entrevista con la cadena NBC, Blinken apuntó que “todo parece estar preparado para que Rusia lleve a cabo una gran agresión contra Ucrania” y, cuestionado respecto a si creía que dicha invasión puede tener lugar esta misma noche, aseguró que sí.

Al ser insistido, el jefe de la diplomacia estadounidense dijo que “no puede poner una fecha u hora exacta” a ese movimiento, pero insistió en que “todo está en su lugar para que Rusia proceda”.

“Rusia ha situado sus fuerzas en el punto final de preparación a lo largo de las fronteras de Ucrania”, señaló Bliken, que pese a todo aseguró que “todavía hay una oportunidad para evitar una gran agresión”.

Luego de que Putin consiguió el aval del Senado para que sus tropas puedan actuar en territorio extranjero, su homólogo de Ucrania, Volodymyr Zelensky, alertó que dicha decisión “podría quemarlo todo”.

Zelensky dijo que intentó comunicarse con Putin, pero la respuesta “fue el silencio”. La invasión rusa, dijo, “debe detenerse antes de que sea demasiado tarde” y envió el mensaje a sus vecinos de que si el conflicto ocurría “depende sólo de ustedes, los ciudadanos de la Federación Rusa“.

Por su parte, Dmitro Kuleba, ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, informó que la noche de este miércoles 23 de febrero, su país inició ha una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la ONU.

Mientras que el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró, este miércoles 23 de febrero, que la postura de México ante el conflicto entre Rusia y Ucrania es la política de no intervención y autodeterminación de los pueblos.

“Somos partidarios de la política de no intervención, de autodeterminación de los pueblos, no queremos invasiones, no aceptamos que un país invada a otro, no hay ninguna razón. Es contrario al derecho internacional de las naciones y esa es la política que México ha sostenido”, dijo el mandatario mexicano, durante su conferencia de prensa matutina.