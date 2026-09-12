$!El progreso no debe dejar nuevas ruinas a su paso: León XIV

Las diferencias no tienen por qué conducir a la división. Pueden convertirse en una fuerza creativa cuando son acompañadas por la responsabilidad compartida y orientadas hacia el bien común. Esta fue una de las claves del mensaje del Papa León XIV a los participantes en el IV Encuentro Sinodal “Fratelli Tutti”, a quienes recibió este sábado 12 de septiembre de 2026 en audiencia en el Palacio Apostólico Vaticano. El evento se ha desarrollado desde el jueves 10 hasta este sábado 12 en la Casa Generalicia de La Salle, en Roma.

En su extenso discurso, alternado entre el español y el inglés, el Pontífice saludó a los representantes del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño, de la Conferencia Eclesial Amazónica y de la Conferencia de los Obispos Católicos de Estados Unidos. A su vez, valoró la constancia con la que, durante cinco años, han sostenido junto a la Pontificia Comisión para América Latina un camino de diálogo socioambiental Norte-Sur.

También agradeció la presencia de representantes de organismos internacionales, bancos regionales de cooperación, empresas, fundaciones, centrales sindicales, cámaras de empleadores, universidades, redes eclesiales y organizaciones sociales.

La amplitud de esta representación, señaló, confiere un interés particular al encuentro, pues reúne a actores con responsabilidades en ámbitos decisivos para la vida social, económica y cultural. Su presencia expresa, afirmó, la voluntad de continuar un diálogo capaz de traducirse en modelos de desarrollo “más humanos, sostenibles y solidarios”, que protejan la dignidad de cada persona y presten especial atención a quienes corren el riesgo de quedar al margen.

“Un diálogo valiente y confiado”

León XIV vinculó este esfuerzo con una dimensión esencial de la misión de la Iglesia. Recordó que, al inicio de su pontificado, había señalado ante el Colegio Cardenalicio, el 10 de mayo de 2025, la necesidad de un “diálogo valiente y confiado con el mundo contemporáneo en sus diferentes componentes y realidades”.

El diálogo con el mundo, explicó, no constituye para la Iglesia una actividad secundaria, sino que pertenece a su propia misión evangelizadora. La Iglesia anuncia el Evangelio en medio de las circunstancias concretas en las que viven los pueblos y, por ello, está llamada a mirar de frente la realidad de hombres y mujeres.

“El imperativo del Evangelio de cuidar a los pobres exige, además, que esa mirada se dirija de modo particular hacia quienes padecen con mayor gravedad las consecuencias de los cambios sociales, económicos y tecnológicos.”

El Papa recordó en este contexto que la Iglesia está llamada a “asumir la realidad” y también a desenmascarar las contradicciones que pueden acompañar al progreso científico y tecnológico, cuyas posibilidades inéditas plantean nuevas responsabilidades, como manifestó en la catequesis de la Audiencia General del miércoles 2 de septiembre.

¿Qué humanidad queremos construir?

Ante el desarrollo tecnológico, León XIV invitó a ir más allá de la simple aceptación o rechazo de determinadas herramientas. La cuestión decisiva, sostuvo, es “qué humanidad queremos construir y qué lugar tendrá en ella cada persona”.

El Pontífice situó esta pregunta en el horizonte de la fe cristiana: Dios ha entrado en la historia y, en Jesucristo, ha asumido la humanidad. La Iglesia, por tanto, está llamada a discernir dentro de la historia aquello que sirve verdaderamente al ser humano y aquello que puede terminar volviéndose contra él.

Las transformaciones de nuestro tiempo, añadió, exigen una responsabilidad que supera las posibilidades de cualquier institución aislada. De ahí la necesidad de recuperar la lógica de la subsidiariedad, reconociendo la responsabilidad propia de cada actor y, al mismo tiempo, la necesidad de trabajar juntos.

En este sentido, valoró la iniciativa de la Iglesia en las Américas para promover una Agenda de Responsabilidad Compartida Norte-Sur de Cooperación Multisectorial.

“Cuando instituciones públicas, empresas, trabajadores, universidades, comunidades y organizaciones sociales comparten sus conocimientos, sus capacidades y sus recursos al servicio del bien común, toma forma concreta una convicción que ha ido madurando en la Doctrina social de la Iglesia y que mis Predecesores han desarrollado de diversos modos: los grandes desafíos sociales requieren responsabilidad compartida, participación y colaboración entre los distintos cuerpos de la sociedad.”

Las diferencias no deben convertirse en fragmentación

El Papa vinculó esta perspectiva con la “amistad social” propuesta por Francisco en Fratelli tutti. Una agenda de responsabilidad compartida puede contribuir, afirmó, a que las diferencias legítimas no se conviertan en fragmentación.

En su primera encíclica, Magnifica humanitas, León XIV ha subrayado que el pluralismo necesita un principio de unidad que permita orientarlo hacia fundamentos comunes y hacia el fin último de la persona.

“La experiencia sinodal de la Iglesia puede ofrecer aquí una enseñanza: escuchar verdaderamente las diferencias no significa diluirlas, sino aprender a discernirlas y a buscar, desde ellas, aquello que puede servir al bien de todos.”

En este sentido, remarcó que el desafío resulta especialmente importante en una época marcada por narrativas polarizadas que encuentran una rápida amplificación y en la que el enfrentamiento puede convertirse fácilmente en instrumento de poder. Que personas e instituciones diferentes hayan decidido sentarse a una misma mesa, señaló, ya comporta una responsabilidad. También acotó que el verdadero diálogo exige más que cordialidad: requiere permanecer en la conversación cuando surgen intereses contrapuestos y cuando las decisiones reclaman renuncias concretas.

Para los creyentes, además, la fraternidad posee un fundamento que precede cualquier acuerdo: “tenemos un mismo Padre”. León XIV retomó así una afirmación de Fratelli tutti: “sin una apertura al Padre de todos, no habrá razones sólidas y estables para el llamado a la fraternidad”.