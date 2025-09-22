El recorte de la tasa de interés de la Fed trae nuevas oportunidades para que Bitcoin gane $15k/día

Los precios de BTC siguen subiendo a medida que los recortes de tipos de la Reserva Federal impulsan una renovada demanda por parte de empresas, inversores institucionales y gobiernos soberanos. Al ser una de las criptomonedas con mejor rendimiento este año, la continua apreciación del precio de Bitcoin es innegable. Esto se debe no solo al fuerte apoyo de la administración Trump ya su decisión de establecer una reserva estratégica de Bitcoin, sino, aún más importante, a que el recorte de tipos de la Reserva Federal en septiembre ha incrementado la demanda institucional de Bitcoin. Aunque se proyecta que Bitcoin alcance rendimientos de tres dígitos tanto en 2023 como en 2024, solo ha subido un 30 % en lo que va de año. Dado el lento crecimiento del mercado de Bitcoin, ¿cómo pueden los tenedores de BTC maximizar sus rendimientos a corto plazo? Para aprovechar eficazmente las oportunidades de Bitcoin y maximizar la rentabilidad en este mercado volátil, se necesita más que solo pasión; También se necesita un soporte sólido, seguro y confiable. En esto es precisamente en lo que se especializa GoldenMining.

¿Qué es GoldenMining?

GoldenMining , líder mundial en minería de criptomonedas, tiene su sede en Londres y presta servicio a millones de usuarios en más de 100 países, ayudándoles a maximizar su rentabilidad. Siguiendo la filosofía ambiental “Green Earth”, la empresa se compromete a reducir la huella de carbono de la minería y mantener una posición de liderazgo en eficiencia, seguridad, estabilidad y alta rentabilidad.

Cómo empezar a ganar dinero

Elija la plataforma de servicios de minería en la nube GoldenMining. Nuestros analistas profesionales y nuestro equipo de TI analizarán la tasa de hash generada por sus máquinas de minería y las actualizarán a las últimas versiones. Para satisfacer las necesidades de los diversos usuarios, hemos lanzado una serie de nuevos contratos. Inversión de $100 - 2 días - Ganancia diaria: $4 - Ganancia total: $100 + $8 (Recompensas diarias por inicio de sesión) Inversión de $1500 - 12 días - Ganancia diaria: $20.25 - Ganancia total: $1500 + $243 (AntminerL916G) Inversión de $6000 - 30 días - Ganancia diaria: $87 - Ganancia total: $6000 + $2610 (Elphapex DG Hydro1) Inversión de $9000 - 30 días - Ganancia diaria: $139.5 - Ganancia total: $9000 + $4185 (Elphapex DG2) Inversión de $12500 - 38 días - Ganancia diaria: $212.5 - Ganancia total: $12500 + $8,075 (Elphapex DG2+) Inversión: $33.000 - Duración: 43 días - Ganancia diaria: $594 - Ganancia total: $33.000 + $25.542 (ANTSPACE MD5) Inversión: $500.000 - 50 días - Ganancia diaria: $15.000 - Ganancia total: $500.000 + $750.000 (Elphapex DG1+)

Ventajas principales de GoldenMining

Regístrate y recibe $15 en efectivo para disfrutar de la minería. No necesitas comprar equipos costosos; simplemente contrata un contrato y empieza a minar. Depósitos y retiros disponibles para una variedad de criptomonedas: DOGE, BTC, ETH, SOL, XRP, USDC, LTC, USDT-TRC20, USDT-ERC20 y más. Una interfaz intuitiva diseñada tanto para principiantes como para mineros experimentados. El programa de afiliados permite a los usuarios ganar hasta un 3% + un 2% en recompensas por referidos. Sin comisiones adicionales: Precios transparentes sin comisiones ocultas por servicio ni gestión. Seguridad de los fondos: En GoldenMining, los fondos de los usuarios se almacenan de forma segura en un banco de primer nivel, y toda su información personal está protegida mediante cifrado SSL. La plataforma ofrece un seguro para cada inversión, suscrito por AIG.

Acerca de GoldenMining