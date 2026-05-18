El Rey Felipe VI asistirá al España-Uruguay del Mundial en Guadalajara

El Rey Felipe VI de España confirmó su asistencia al partido entre la selección española y Uruguay, correspondiente al tercer encuentro de la fase de grupos del Mundial de Fútbol 2026, programado para el 26 de junio en Guadalajara, Jalisco.

Según trascendió en el diario El País, el monarca aceptó la invitación que le extendió la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Felipe VI comunicó también su intención de asistir al encuentro al presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, Gianni Infantino.

El duelo contra Uruguay del 26 de junio será el primer partido de la selección española en territorio mexicano durante el torneo. Antes de ese compromiso, España disputará sus dos primeros juegos de la fase de grupos ante Cabo Verde y Arabia Saudita, ambos en Atlanta, Estados Unidos.