El Rey Felipe VI se reunirá con Sheinbaum el 25 de junio en CDMX

El Rey Felipe VI de España se reunirá con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el 25 de junio de 2026 en la Ciudad de México, según confirmó la Casa Real española.

El encuentro se producirá durante una escala del monarca en territorio mexicano, previo a su traslado a Guadalajara para asistir al partido que disputarán las selecciones de España y Uruguay el 26 de junio de 2026, en el estadio Akron, correspondiente a la fase de grupos del Mundial de Futbol.

La Casa Real enmarcó la visita en “un contexto de intensificación de las relaciones bilaterales” entre España y México.

Sheinbaum Pardo señaló que la Secretaría de Relaciones Exteriores, encabezada por Roberto Velasco Álvarez, coordinó los detalles del encuentro con la Cancillería española y la representación del jefe de Estado de España.

La Presidenta confirmó que la reunión tendría lugar en la Ciudad de México y no en Guadalajara donde se celebrará el partido mundialista.

El encuentro representa un punto de inflexión en una relación bilateral que atravesó años de tensión diplomática, originada en 2019 cuando el entonces Presidente Andrés Manuel López Obrador exigió mediante una carta a la Corona española una disculpa formal por los abusos cometidos durante la Conquista de América.

Sheinbaum Pardo mantuvo ese reclamo y no invitó al Rey a su investidura en 2024; España tampoco envió representante alguno a la ceremonia.

El deshielo comenzó en octubre de 2025, cuando el Ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, reconoció el “dolor e injusticia” causado a los pueblos originarios de América.

Posteriormente, en marzo de 2026, Felipe VI admitió por primera vez públicamente que hubo “muchos abusos” durante la conquista española, pese al “afán de protección” de los reyes católicos hacia los indígenas.

Sheinbaum Pardo saludó las palabras del monarca como un “gesto de acercamiento” y, durante una visita a Barcelona en abril de 2026, afirmó que “nunca ha habido” crisis diplomática entre ambas naciones.

El Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmó que la agenda de Felipe VI en México contempla también su asistencia al concierto que ofrecerá el tenor Plácido Domingo en el Conjunto Santander del Centro Cultural Universitario de Guadalajara el 25 de junio de 2026, además del encuentro deportivo del día siguiente.