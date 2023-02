Jesús Zambada García, alias “El Rey”, hermano de Ismael Zambada García, “El Mayo”, actual líder del Cártel de Sinaloa, testificó este lunes en el juicio en Nueva York contra Genaro García Luna, ex titular de la Secretaría de Seguridad Pública de México, donde reveló que, supuestamente, sostuvo dos encuentros con el ex funcionario.

Esto habría ocurrido en el restaurante Campos Elíseos, en Paseo de la Reforma, de la Ciudad de México, en donde presuntamente pagó, en total, 5 millones de dólares a García Luna para confirmar su apoyo al Cártel de Sinaloa.

Los encuentros fueron coordinados por un abogado de nombre Óscar Paredes, quien fungía como el supuesto enlace de dicho grupo delictivo con las autoridades.

Para el primer encuentro se preparó un pago de 3 millones de dólares que “El Rey” Zambada puso de su dinero. Ante el jurado, dijo que los billetes se acomodaron en un portafolio negro y una “maleta similar a la que usan los deportistas, negra y grande”.

Zambada García sostuvo que él no quería que García Luna lo reconociera, así que esperó en un bar, ubicado debajo del restaurante, mientras Paredes se reunió con el entonces funcionario federal, en un privado del segundo piso.

“Yo vi a García Luna y dos personas más llegar y subir, y 15 minutos más tarde salir con las maletas en donde estaba el dinero”, sostuvo “El Rey”, quien detalló que la segunda reunión se realizó tres semanas después, en el mismo lugar que el primer encuentro, donde entregó al entonces funcionario federal otros 2 millones de dólares más.

Según el hermano de “El Mayo”, todo el dinero se puso en una maleta con las mismas características. El testigo narró que aún estaba reunido con el abogado Paredes en el citado privado, cuando llegó García Luna y se presentó con ellos.

“Él me dijo que mucho gusto y yo le dije lo mismo, pero luego me fui y se quedaron reunidos los demás. Yo puse el dinero pero no quería que me reconocieran porque no quería terminar investigado y en las listas de los más buscados”, dijo Zambada García en su testimonio.

“El Rey” añadió que, según Paredes, la reunión tuvo éxito, porque García Luna supuestamente se comprometió a “seguir apoyando al Cártel y que no hubiera detenciones, ni operativos, y pudieran seguir trabajando”. Zambada García indicó que el apoyo del entonces funcionario federal fue crucial para que “creciera enormemente el Cártel y acumulara poder en el País”.

Además, el hermano de “El Mayo” confirmó que podían infiltrar sicarios de su organización delictiva en los operativos que organizaba la Agencia Federal de Investigaciones, de la ahora extinta Procuraduría General de la República, cuando García Luna encabezaba dicha institución, durante el Gobierno de Vicente Fox Quesada.