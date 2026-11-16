El director de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), Terrance Cole, afirmó que la agencia no olvidará el asesinato del agente Enrique “Kiki” Camarena ni a los responsables y la corrupción que, según señaló, estuvieron detrás del crimen, luego de que se confirmó la muerte de Miguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cártel de Guadalajara condenado por ese homicidio.

En un mensaje publicado la noche del domingo en redes sociales, horas después de que autoridades mexicanas informaron el fallecimiento del narcotraficante, Cole escribió que “el sacrificio de Kiki nunca será olvidado, ni tampoco los criminales y la corrupción detrás de su muerte”, y aseguró que la DEA mantendrá su búsqueda de verdad y justicia por el caso.

El funcionario estadounidense también describió a Félix Gallardo como el narcotraficante que “construyó un imperio de violencia” y “orquestó el brutal asesinato” de Camarena.

Asimismo, señaló que el valor del agente permanece en los integrantes de la corporación que continúan con sus labores.

La declaración del director de la DEA se produjo después de que la Secretaría de Seguridad de Jalisco confirmó que Miguel Ángel Félix Gallardo murió alrededor de las 14:00 horas del domingo en un hospital privado de Guadalajara, debido a una falla orgánica múltiple.



Confirman muerte de Félix Gallardo en hospital de Guadalajara

La Secretaría de Seguridad de Jalisco informó que el narcotraficante, quien permanecía privado de la libertad en el complejo penitenciario de Puente Grande, falleció el 15 de noviembre en las instalaciones médicas a las que había sido trasladado de urgencia dos días antes.

De acuerdo con la dependencia estatal, Félix Gallardo fue llevado el viernes 13 de noviembre a un hospital privado ubicado en la colonia Lomas del Country, en Guadalajara, bajo los protocolos de seguridad y custodia correspondientes.

La autoridad explicó que el interno permaneció bajo observación médica y con pronóstico reservado hasta que se confirmó su fallecimiento el domingo.

El traslado ocurrió luego de que el fundador del Cártel de Guadalajara presentó problemas de salud dentro del centro penitenciario.

Entre los síntomas reportados por las autoridades se encontraban baja oxigenación, alteración del estado de conciencia y desorientación.



Félix Gallardo fue condenado por el asesinato de Kiki Camarena

Miguel Ángel Félix Gallardo fue detenido el 8 de abril de 1989 y condenado a 37 años de prisión por el asesinato del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena. Además, cumplía otra sentencia de 40 años por delitos relacionados con el narcotráfico, por lo que acumulaba dos condenas que sumaban 77 años de cárcel.

El asesinato de Camarena ocurrió en 1985 y se convirtió en uno de los casos que marcaron la relación entre las autoridades antidrogas de México y Estados Unidos.

El 7 de febrero de ese año, el agente estadounidense y el piloto mexicano Alfredo Zavala fueron secuestrados por integrantes del Cártel de Guadalajara. Ambos fueron torturados durante varias horas y asesinados; posteriormente, sus cuerpos fueron abandonados en La Angostura, Michoacán.

El crimen colocó a los integrantes de esa organización criminal entre los principales objetivos de las autoridades estadounidenses.

Ese mismo año fueron detenidos Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo por su relación con el asesinato. Félix Gallardo fue capturado cuatro años después, señalado como autor intelectual de los homicidios de Camarena y Zavala.