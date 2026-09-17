‘El Tochín’ se declara culpable en San Diego; era uno de los jefes de Los Rusos, facción del Cártel de Sinaloa

Gerardo Julio Rueda Torres, “El Tochín”, identificado como uno de los líderes de la facción Los Rusos del Cártel de Sinaloa, se declaró culpable el 17 de septiembre ante una Corte federal en San Diego, California, por conspiración para importar y distribuir varias toneladas de cocaína y por lavar millones de dólares de ganancias del narcotráfico, según un comunicado de la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de California.

Según el acuerdo declaratorio, “El Tochín” supervisó durante más de una década la importación de aproximadamente 50 kilogramos de cocaína por semana desde México hacia Estados Unidos.

Sus subordinados cruzaron el estupefaciente en automóviles de pasajeros desde Mexicali, Baja California, hacia el condado Imperial, California, para después trasladarlo a Arizona, Los Ángeles y otros destinos.

El acusado, de 49 años y con residencia en Mexicali, también admitió que mantuvo una fuerza de seguridad armada para protegerse a sí mismo y a otros líderes de Los Rusos de ataques violentos perpetrados por integrantes de la facción rival de Los Chapitos, igualmente perteneciente al Cártel de Sinaloa.

Rueda Torres se declaró culpable además por su participación de casi 20 años en el lavado de dinero para organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.

Según el acuerdo declaratorio, esa actividad comenzó cuando trasladó personalmente 30 mil dólares hacia México y con los años derivó en una red de conductores bajo su mando que movían 500 mil dólares por operación de regreso al Cártel de Sinaloa.

Los cargos imputados fueron conspiración para importar cocaína, contemplada en las secciones 952, 960 y 963 del Título 21 del Código de Estados Unidos, que prevé una pena mínima obligatoria de 10 años y máxima de cadena perpetua; y conspiración para lavar dinero, tipificada en la sección 1956(h) del Título 18, con una pena máxima de 20 años de prisión.

La causa penal, registrada con el número 24-cr-2617-RSH, es procesada por el fiscal federal auxiliar Paul Benjamin, con la colaboración en la investigación del exfiscal federal auxiliar especial Mark Lauricella.

La sentencia fue programada para el 4 de diciembre de 2026 a las 9:00 horas, ante el juez de distrito Robert S. Huie.

Rueda Torres fue capturado en Mexicali entre la noche del 6 y la madrugada del 7 de diciembre de 2024, en un operativo de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California ejecutado con apoyo de información de autoridades estadounidenses, cuando se encontraba en el área privada de un casino.

En aquel momento fue ubicado por las autoridades como uno de los principales operadores financieros de Los Rusos y como objetivo prioritario en la región.

La investigación estuvo a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), en el marco de la iniciativa del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), establecida mediante la Orden Ejecutiva 14159.

Según el comunicado, el HSTF constituye una asociación de todo el Gobierno estadounidense orientada a eliminar cárteles criminales, pandillas extranjeras, organizaciones criminales transnacionales y redes de tráfico y contrabando de personas que operan dentro y fuera de Estados Unidos.

La dependencia señaló que el esquema coloca énfasis especial en la persecución de delitos que involucran a menores de edad.

El HSTF con sede en San Diego integra a agentes y oficiales de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), HSI, DEA, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), el Servicio de Alguaciles, el Departamento de Defensa (DOD), el Servicio de Inspección Postal, el Servicio de Investigación Criminal Naval (NCIS), la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS), la Guardia Costera, la CBP e Interpol, mientras que la acusación es encabezada por la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de California.