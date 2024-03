El tráfico de vejigas de totoaba (Totoaba macdonaldi), un pez endémico del Golfo de California, en el norte de México, parece estar aumentando en plataformas digitales y con ello se está produciendo un efecto dominó sobre otras especies, entre ellas la vaquita marina (Phocoena sinus), de acuerdo con un informe de la Agencia de Investigación Medioambiental (EIA, por sus siglas en inglés), una organización no gubernamental dedicada al medioambiente.

La demanda de totoaba, cuya pesca está prohibida, ha afectado a otros animales que quedan atrapados en las mismas redes de enmalle, en particular a las vaquitas, las marsopas más pequeñas del mundo y En Peligro Crítico de extinción. “La especie simplemente no sobrevivirá si no se elimina el comercio ilegal de totoaba”, enfatiza el informe.

Las vejigas natatorias de totoaba son consideradas una exquisitez en China, debido a su uso en medicinas tradicionales, y el kilogramo puede costar miles de dólares. Para capturarlas, es necesario utilizar redes de enmalle ilegales que, a menudo, atrapan a la vaquita, una especie también endémica del Golfo de California y cuya población se ha reducido a sólo 10 individuos, según el informe. A finales de la década de los noventa, se estimaba que había alrededor de 567 vaquitas marinas.