’El Viceroy’ negocia acuerdo de culpabilidad ante tribunal federal de EU

Vicente Carrillo Fuentes, “El Viceroy”, ex líder del Cártel de Juárez, y su defensa negociaron el 28 de abril un posible acuerdo de culpabilidad con la Fiscalía de Estados Unidos durante una audiencia celebrada ante la Corte de Distrito del Este de Nueva York, en Brooklyn.

Ambas partes solicitaron a la Jueza más tiempo para continuar las negociaciones, y la siguiente audiencia fue programada para el 28 de julio.

Carrillo Fuentes, hermano del fallecido Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”, enfrenta siete cargos relacionados con narcotráfico, uso ilegal de armas, lavado de dinero y asesinato.

La acusación formal sustitutiva incluye un cargo por liderar una empresa criminal continua —que contempla seis infracciones adicionales y una conspiración de asesinato—, cuatro cargos de conspiración para distribuir cocaína, un cargo por uso ilegal de armas de fuego para promover el narcotráfico y un cargo de conspiración para lavado de dinero.

De no alcanzar un acuerdo con la Fiscalía, Carrillo Fuentes podría enfrentar cadena perpetua si fuera encontrado culpable en un juicio.

Según la Fiscalía de Estados Unidos, tanto Vicente como Amado Carrillo Fuentes lideraron el Cártel de Juárez durante más de dos décadas, en las que el primero ejerció como comandante de gatilleros antes de asumir la jefatura de la organización.

En febrero de 2026, el acusado compareció ante el tribunal para atender señalamientos por un posible conflicto de interés de su defensor, el abogado Rubén Oliva.

En esa ocasión, durante la llamada Audiencia Curcio —mecanismo procesal que se activa cuando existe la posibilidad de que el abogado del acusado tenga un conflicto de intereses—, la Corte informó a Carrillo Fuentes sobre su derecho constitucional a una representación libre de conflictos.

El acusado, no obstante, declaró ante el Fiscal auxiliar Erik Paulen que Oliva continuaría al frente de su defensa.

“Renunciaba a su derecho a una representación libre de conflictos”, señaló en esa comparecencia.

Carrillo Fuentes nació el 16 de octubre de 1962 en Navolato, Sinaloa, y asumió el mando del Cártel de Juárez en 1997, tras la muerte de su hermano.

En febrero de 2025, el Gobierno de México lo trasladó a territorio estadounidense junto con otros 28 líderes del crimen organizado, en el marco de una operación de extradición masiva.

Tras su arribo a Estados Unidos, el Departamento de Justicia confirmó que fue procesado en un tribunal en Brooklyn junto con el capo Rafael Caro Quintero.