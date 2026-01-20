‘El viejo orden no volverá’: Carney llama a ‘potencias medias’ a unirse y actuar juntas frente a países dominantes

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, aseguró que el modelo económico y de gobernanza mundial ya no volverá a ser el mismo, por lo que llamó a las “potencias medias”, como su país, a unirse y crear nuevas coaliciones, diversificarse y adaptarse.

Aseguró que por muchos años, Canadá se benefició de una era de “hegemonía estadounidense”, pero reconoció que ahora buscan dar un giro al mencionar que cada vez más, las grandes potencias económicas utilizan su poder para coercionar.

“En las últimas dos décadas, una serie de crisis financieras, sanitarias, energéticas y geopolíticas han puesto de manifiesto los riesgos de una integración global extrema. Pero, más recientemente, las grandes potencias han comenzado a utilizar la integración económica como arma, los aranceles como palanca, la infraestructura financiera como coerción y las cadenas de suministro como vulnerabilidades que explotar”.

Destacó que dentro del modelo actual, las instituciones multilaterales en las que se han apoyado las potencias intermedias como la OMC, la ONU y la COP, están amenazadas, lo que ha obligado a varios países a llegar a la conclusión de que deben desarrollar una mayor autonomía estratégica en materia de energía, alimentos, minerales críticos, finanzas y cadenas de suministro.

“Y este impulso es comprensible. Un país que no puede alimentarse, abastecerse ni defenderse tiene pocas opciones. Cuando las reglas ya no te protegen, debes protegerte”.

Carney aseguró que las “potencias medias” deben adaptarse desde una postura más estratégica y que eso es lo que se ha ido implementando en Canadá, “construyendo fuerza desde casa”.

“Desde que mi gobierno asumió el cargo, hemos reducido los impuestos sobre la renta, las ganancias de capital y la inversión empresarial. Hemos eliminado todas las barreras federales al comercio interprovincial. Estamos acelerando un billón de dólares en inversiones en energía, inteligencia artificial, minerales críticos, nuevos corredores comerciales y más. Duplicaremos nuestro gasto en defensa para finales de esta década, y lo estamos haciendo de maneras que impulsan nuestras industrias nacionales”.

“Y nos estamos diversificando rápidamente en el extranjero. Hemos acordado una alianza estratégica integral con la UE, que incluye la adhesión a SAFE, el sistema europeo de adquisiciones de defensa. En seis meses, hemos firmado otros 12 acuerdos comerciales y de seguridad en cuatro continentes. En los últimos días, hemos cerrado nuevas alianzas estratégicas con China y Qatar. Estamos negociando acuerdos de libre comercio con India, la ASEAN, Tailandia, Filipinas y el Mercosur”, mencionó en su discurso desde Davos.

El primer ministro aseguró que no se trata de depender del multilateralismo sino de construir coaliciones que funcionen, tema por tema, con socios que comparten suficientes puntos en común para actuar juntos.

“Lo que está haciendo es crear una densa red de conexiones a través del comercio, la inversión y la cultura, de la cual podemos sacar partido para futuros desafíos y oportunidades. Argumentemos que las potencias medias deben actuar juntas, porque si no estamos en la mesa, estamos en el menú”.

Destacó que bajo el modelo económico que está terminando, cuando se negocia bilateralmente con una potencia hegemónica, se negocia desde la debilidad al aceptar lo que el otro ofrece y esto implica subordinarse.

“Competimos entre nosotros para ser los más complacientes. Esto no es soberanía. Es ejercer la soberanía aceptando la subordinación. En un mundo de rivalidad entre grandes potencias, los países intermedios tienen una opción: competir entre sí por favores o combinarse para crear una tercera vía con impacto”.

Carney hizo un llamado a dejar de invocar un orden internacional basado en reglas porque en realidad se trata de una creciente rivalidad entre grandes potencias, donde las más poderosas persiguen sus intereses utilizando la integración económica como coerción.

“Sabemos que el viejo orden no volverá. No debemos lamentarlo. La nostalgia no es una estrategia, pero creemos que desde la fractura podemos construir algo más grande, mejor, más fuerte y más justo. Esta es la tarea de las potencias medias, los países que más tienen que perder en un mundo de fortalezas y más que ganar con una cooperación genuina. Los poderosos tienen su poder. Pero también tenemos algo: la capacidad de dejar de fingir, de nombrar la realidad, de construir nuestra fuerza en casa y actuar juntos”.