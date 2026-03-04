‘El Z-42’ amenaza a guardia de prisión en EU y es trasladado a penal con peores condiciones

Omar Treviño Morales, alias “El Z-42”, segundo al mando de la organización criminal Los Zetas, amenazó el 2 de noviembre de 2025 a un guardia del Centro de Detención de Alexandria (ADC), en el estado de Virginia, al asegurarle que podía obtener información personal sobre él gracias a que comandaba a 3 mil hombres en México. El incidente derivó en su traslado a una prisión federal en Pensilvania, donde actualmente se queja de malas condiciones de reclusión.

Según el reporte emitido por el ADC de Alexandria, citado por el diario Milenio, Treviño Morales se dirigió al guardia en español para hacerle saber que sabía que le gustaban los perros dóberman y que poseía “mucha información” sobre él, incluida la posibilidad de encontrar su domicilio. Cuando el funcionario le preguntó cómo obtendría esos datos, el presunto líder criminal respondió que bastaba con darle un mes para “enterarse de todo”, y que aún sabía “moverse” al frente de sus hombres.

Ante el historial de violencia del detenido y la insinuación de que mantenía el control operativo de la organización desde el interior del reclusorio, las autoridades del ADC determinaron que Treviño Morales no podía permanecer en las instalaciones con seguridad. El 18 de noviembre de 2025, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (USMS, por sus siglas en inglés) lo trasladó al Instituto Correccional Federal Lewisburg (FCI), ubicado en Pensilvania, donde permanece hasta la fecha.

El episodio ocurrió aproximadamente nueve meses después de la extradición de Treviño Morales a Estados Unidos, formalizada el 27 de febrero de 2025. El capo es hermano de Miguel Ángel Treviño Morales, alias “El Z-40”, fundador del Cártel del Noreste (CDN) y ex líder máximo de Los Zetas, quien también se encuentra bajo proceso judicial en territorio estadounidense.

Según información del periodista Ángel Hernández, quien dio a conocer los detalles del incidente, “El Z-42” actualmente se queja de las condiciones de vida que enfrenta en el FCI Lewisburg. Se desconocen los motivos específicos que llevaron al exlíder de Los Zetas a confrontar al guardia del reclusorio en Virginia.

Los Zetas, fundados por desertores de las fuerzas especiales del Ejército Mexicano, operaron como brazo armado del Cártel del Golfo antes de constituirse como organización independiente. En su momento de mayor expansión, controlaron plazas en múltiples entidades del país. El proceso penal en EU contra los hermanos Treviño Morales avanza en el Distrito Este de Virginia.