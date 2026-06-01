Elección presidencial en Colombia: Sheinbaum pide analizar denuncia de Petro sobre presunto fraude

La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que es importante “que se llegue hasta lo último” en la denuncia de su homólogo colombiano, Gustavo Petro, por un “posible fraude” en la elección presidencial que se celebró el domingo en Colombia, en la que el candidato derechista Abelardo de la Espriella se adelantó en la primera vuelta.

Abelardo de la Espriella, abogado de derecha y admirador de Donald Trump se impuso con 43.77 de los votos sobre Iván Cepeda, senador de izquierda y aliado de Gustavo Petro, quien obtuvo un 40.9 por ciento.

Ambos candidatos se enfrentarán en una segunda vuelta electoral el próximo 21 de junio en medio de un creciente ambiente de polarización política.

“Tiene que privar siempre la voluntad del pueblo en cualquier elección. Y es importante lo que está diciendo el presidente Petro de que no fue un conteo limpio. Entonces es importante escucharlo, analizarlo y respetar siempre la voluntad popular”.

“Obviamente, pues hay una afinidad a las propuestas y lo que representa el partido del Presidente Petro y a Iván Cepeda (...). Es importante que se llegue hasta lo último en esta denuncia que se está haciendo de un posible fraude”, afirmó Sheinbaum en conferencia matutina.



La denuncia de Petro

Tras las elecciones presidenciales celebradas este domingo, el mandatario Gustavo Petro declaró que no aceptaba los resultados del conteo rápido que dieron ventaja al candidato derechista Abelardo de la Espriella y colocaron en segundo lugar al izquierdista Iván Cepeda.

Petro argumentó que el conteo transmitido por la firma privada de los hermanos Bautista no tiene fuerza vinculante y denunció que los algoritmos del software de escrutinio “fueron variados en tres oportunidades y agregaron 800 mil cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado”.

“Hay dos censos en este momento, el oficial y el del software de los hermanos Bautista”, señaló Petro, al asegurar además que en las mesas que fueron impugnadas existen pruebas de que centenares de miles de votos fueron sumados “sin existencia de sufragantes”.

Por estas razones, advirtió que, conforme a la ley, los únicos resultados que atenderá y aceptará serán los que emitan las comisiones escrutadoras oficiales, las cuales están dirigidas por jueces de la República.

Sin posibilidad de reelección, el mandatario Gustavo Petro dejará el poder con una alta popularidad entre las clases bajas después de reducir los índices de pobreza monetaria, el hambre, el desempleo y ampliar programas sociales en uno de los países más desiguales del mundo.

Con información de AFP