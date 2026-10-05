Elecciones en Brasil: Bolsonaro y Lula disputarán segunda vuelta tras no alcanzar la mayoría necesaria

Los candidatos Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva no obtuvieron este domingo más del 50 por ciento de los votos en las elecciones presidenciales de Brasil, por lo que se llevará a cabo una segunda vuelta el próximo 25 de octubre.

Flávio Bolsonaro obtuvo 47.25 por ciento de los sufragios frente a 44.90 por ciento para Lula, con el 98.57 por ciento de las urnas contabilizadas, según datos del Tribunal Superior Electoral. La diferencia es de poco menos de 3 millones de votos.

Dado que ninguno de los candidatos superó el 50 por ciento de los votos válidos necesarios, el TSE confirmó que habrá balotaje.

Cuando comenzó el escrutinio, Bolsonaro superaba el 50 por ciento de los votos, pero conforme avanzó el conteo, los números entre ambos candidatos se fueron acercando.

Lula busca ser la primera persona en gobernar cuatro veces Brasil y darle continuidad así a las políticas de izquierda. De resultar electo, también se convertiría en el Presidente de mayor edad de la historia del país, con 80 años.

Bolsonaro, por su parte, tiene 45 años e ingresó a la política en 2002. Es además el hijo del ex Presidente Jair Bolsonaro, condenado a prisión por intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022 justamente contra Lula.



Flávio Bolsonaro, el heredero de la ultraderecha que desafía a Lula

El Senador Flávio Bolsonaro, poco conocido hace unos meses a nivel nacional, ha basado su campaña en la promesa de “rescatar” a Brasil en asuntos como la inseguridad y promete reducir la dependencia a las ayudas sociales del Gobierno.

Bolsonaro, de 45 años, se describe a sí mismo como “más moderado” que su controvertido padre, el ex Presidente Jair Bolsonaro, condenado por golpismo.

Además, ha presumido tener una buena relación con Donald Trump -aliado de su padre-, tras reunirse con el republicano este año en privado en la Casa Blanca.

Elogia las políticas de seguridad de Nayib Bukele en El Salvador, criticadas por defensores de derechos humanos, y promete la construcción de “muchas prisiones”.