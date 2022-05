Elon Musk eliminará veto de Twitter contra Trump; ‘fue un error’, dice

Durante el evento ‘Future of the Car’, organizado por el diario británico Financial Times, El emprendedor sudafricano Elon Musk anunció que revertirá la prohibición de Twitter de quitarle la cuenta al ex Presidente estadounidense Donald Trump, al considerar que fue un error.

“Creo que fue una decisión mala, moralmente incorrecta y totalmente estúpida. Creo que no fue correcto prohibir a Donald Trump. Creo que fue un error”, señaló el director ejecutivo de la automotriz Tesla y de SpaceX, dos de sus varias empresas que lo han convertido en el hombre más acaudalado del mundo, con una fortuna de 249 billones de dólares.

El 7 de mayo del 2022, James Donato, juez federal de Distrito en San Francisco, California, desestimó la demanda del ex Presidente estadounidense, con que impugnó su veto permanente de Twitter, en cuya cuenta tenía más de 89 millones de seguidores.

El juez federal de distrito dijo que Trump no demostró que la red social hubiera violado su derecho a la libre expresión previsto en la Primera Enmienda, ya que éste no se aplica a las compañías privadas y el magnate neoyorquino no demostró que Twitter estuviera trabajando como actor de Estado a favor de los demócratas.

“La demanda enmendada sólo presenta un conjunto de aseveraciones al efecto de que algunos miembros demócratas del Congreso querían que el señor Trump y ‘los puntos de vista que exponía’ fueran vetados de Twitter porque esos contenidos y puntos de vista eran ‘contrarios a los puntos de vista preferidos de los legisladores’”, señaló Donato.

“Sin embargo, los comentarios de un grupo de funcionarios elegidos distan de suponer ‘una decisión de la que el Estado sea responsable’. Los legisladores son perfectamente libres de expresar opiniones sin que se les considere la voz oficial de ‘el Estado’”, agregó el juez federal.

El ex Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció, el 7 de julio del 2021, que presentaría una demanda colectiva ante la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, contra las empresas tecnológicas Facebook, Twitter y Google, a las cuales acusó de haberlo censurado de forma injusta.

“Vamos a demandar para poner fin a un veto oscuro. Exigimos el fin de la prohibición en la sombra, el fin del silenciamiento y el fin de las listas negras, el destierro y la cancelación que ustedes conocen tan bien”, dijo Trump, durante una conferencia de prensa llevada a cabo en su club de golf de Bedminster, Nueva Jersey.

“Estamos pidiendo a la Corte Federal del Distrito Sur de Florida que ordene el fin inmediato de la censura ilegal y vergonzosa por parte de grupos de redes sociales dirigida a estadounidenses [...] No hay mejor prueba de que las ‘big tech’ están fuera de control, que el hecho de que prohibieron al presidente de Estados Unidos en funciones expresarse en sus plataformas”, señaló.

“Creo que [la demanda] va a ser algo muy importante. Será una batalla fundamental en la defensa de la Primera Enmienda y estoy seguro de que lograremos una victoria histórica para la libertad estadounidense y, al mismo tiempo, la libertad de expresión”, agregó el magnate neoyorquino.

“Hoy, junto con el America First Policy Institute, estoy presentando como su representante principal, una importante demanda colectiva contra los grandes gigantes tecnológicos, incluidos Facebook, Google y Twitter, así como sus directores ejecutivos, Mark Zuckerberg, Sundar Pichai y Jack Dorsey”, insistió Trump.

Según la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones de 1996, citada por la agencia The Associated Press (AP), las empresas de internet generalmente están exentas de responsabilidad por el material que publican los usuarios.

La ley también permite que las plataformas de redes sociales moderen sus servicios eliminando publicaciones que, por ejemplo, sean obscenas o violen los propios estándares de los servicios, siempre que actúen de “buena fe”.

Las cuentas de Trump en las redes sociales permanecen suspendidas tras el asalto violento de una turba de sus seguidores al Congreso de EE.UU., el 6 de enero del 2021, para impedir que los legisladores certificaran la victoria electoral de Joseph Biden. Antes de ser suspendido, tenía casi 89 millones de seguidores en Twitter, 35 millones en Facebook y 24 millones en Instagram.

El fallo judicial llegó a la par de que Musk se encuentra en el proceso de comprar Twitter en 44 mil millones de dólares. Sin embargo, Trump, que en sus discursos continúa repitiendo mentiras sobre su derrota electoral de 2020, ha creado su propia red social: Truth Social. Asimismo, una semana antes, el ex presidente indicó que no regresará a Twitter en caso de tener la oportunidad.

AMLO CONDENA CENSURA EN REDES SOCIALES

El 7 de enero del 2021, desde México, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador reprobó la censura en redes sociales a su homólogo estadounidense, ya que, según argumentó, esto atenta contra las libertades.

“Este es un tema importante porque aquí nos han querido censurar, bueno hemos padecido de censura siempre, celebramos la nueva etapa, el ingreso a lo social y lo político de la redes, el que ustedes puedan libremente manifestarse y expresarse”, señaló el mandatario mexicano.

“Pero, imagínense que Twitter, como empresa, decida: usted no, porque lo que está diciendo es nocivo, perjudicial o daña. Va en contra de las buenas costumbres, del bando de policía y buen Gobierno”, expresó el político tabasqueño.

“Vamos a ver eso, porque si se censura en la redes sociales, ¿qué va a quedar? Los medios de comunicación convencionales, históricamente, se han sometido al poder con honrosas excepciones”, reflexionó López Obrador, durante su conferencia de prensa matutina.

“Entonces, la libertad se expresa por entero en las redes sociales, es lo nuevo; si ahí empieza a ver censura pues es motivo de preocupación. Yo llamo a la atención sobre este tema porque si no aquí, pues nada más sería el Reforma, El Universal, y las televisoras, y las estaciones de radio, y los comentaristas. Y allá afuera pues lo que diga el Washington Post, y lo que diga el New York Times y lo que digan las grandes cadenas de televisión. ¿Y la gente?”, cuestionó.

“Algo que no me gustó ayer de lo del asunto del Capitolio, nada más que respeto, respeto. No me gusta la censura, no me gusta que a nadie lo censuren y le quiten el derecho de transmitir un mensaje en Twitter o en Facebook, no estoy de acuerdo con eso”, abundó el Presidente mexicano.

“No acepto eso. Tenemos que auto limitarnos todos y garantizar la libertad, cómo es eso de que te censuro y ya no puedes transmitir si nosotros estamos por las libertades. Eso lo digo porque existen las redes sociales y una de las cosas más importantes de los últimos tiempos fue precisamente el que al surgir las redes sociales se garantizaron las libertades, la gente pudo comunicarse abiertamente sin censura”, finalizó.