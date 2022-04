Elon Musk quiere comprar el 100% de Twitter por 43 mil mdd y retirarla de la bolsa

Elon Musk propuso comprar el 100 por ciento de la empresa Twitter, Inc., al precio de 54.20 dólares por acción, que representan alrededor de 43 mil millones de dólares y retirar a la empresa de la Bolsa de Valores de Wall Street.

Durante una presentación ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, el emprendedor de origen sudafricano precisó que se trata de “su mejor oferta y de su última oferta”, además de que advirtió que en caso de rechazo, “reexaminar su posición de accionista” de la red social.

Dirigiéndose en una carta a Bret Taylor, presidente del consejo de administración de Twitter, Musk afirmó haber invertido en la plataforma debido a su importante rol en favor de “la libertad de expresión en todo el planeta”, que según él es “un imperativo social en una democracia”.

“Sin embargo, desde que hice esta inversión, me di cuenta de que la empresa no prosperaría y no serviría a su imperativo social bajo su forma actual” estimó Musk, al proponer retirar a Twitter de la bolsa de valores.

“Propongo comprar el 100 por ciento de Twitter al precio de 54.20 dólares en efectivo, es decir una prima de 54 por ciento respecto a la víspera del inicio de mi inversión en Twitter y del 38 por ciento respecto a la víspera del anuncio público de mi inversión” detalló Musk.

Las cifras adelantadas por Musk valorizarían Twitter a 43 mil 400 millones de dólares, contra los 37 mil millones actuales. En la actualidad, la fortuna del empresario asciende a unos 260 mil millones de dólares, según el índice de multimillonarios de Bloomberg.

La red social indicó en un comunicado que recibió “la oferta no solicitada y no vinculante de Elon Musk” y que su consejo administrativo la va a “examinar con atención para determinar la línea de acción que crea servirá mejor los intereses de la empresa y de todos los accionistas de Twitter.

El 4 de abril, Musk compró el 4 de el 9.2 por ciento de las acciones de Twitter Inc, con lo que se convirtió en el mayor accionista de dicha red social, según un documento entregado por el empresario a la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés).

Según la agencia británica Reuters, dicha acción ocurrió después de que Musk publicó un tuit en el que dijo que estaba “pensando seriamente” en construir una nueva plataforma de redes sociales, tras cuestionar el compromiso de Twitter con la libertad de expresión.

Con su adquisición, Musk posee 73.5 millones de acciones de Twitter, lo que valora su participación pasiva en la empresa en hasta 2 mil 900 millones de dólares según el cierre de las acciones del 1 de abril.

Elon Musk tiene más de 80 millones de seguidores desde que se unió a dicha red social en 2009 y ha utilizado la plataforma para hacer varios anuncios, incluida la burla de un acuerdo privado para Tesla -de la cual es director ejecutivo- que lo llevó al escrutinio regulatorio.

El 25 de marzo, Musk propuso una votación entre sus seguidores sobre si Twitter se adhería “rigurosamente” al principio de la libertad de expresión. El 70.4 por ciento de los más de dos millones de usuarios que participaron en el sondeo aseguraron que no.

“Las consecuencias de esta encuesta serán importantes. Por favor vote con cuidado”, escribió Musk, quien un día antes había preguntado, también a través de la misma red, sobre si el algoritmo de Twitter debería ser abierto, a lo que el 82.7 por ciento de los participantes en la encuesta respondieron que sí.

A principios de marzo, Musk pidió a un juez federal en Estados Unidos anular un citatorio de reguladores financieros y descartar un acuerdo judicial de 2018 donde le tenían que aprobar sus publicaciones en Twitter, antes de realizarlas.

Los reguladores financieros estadounidense dijeron que tenían la autoridad legal de citar a Tesla y Musk por sus tuits, y que el intento del magnate de anular el acuerdo judicial de 2018 para revisar sus tuits, carecía de validez.

Musk ha estado vendiendo su participación en Tesla desde noviembre, cuando dijo que se desharía del 10 por ciento de su participación en el fabricante de autos eléctricos. Desde entonces, ya ha vendido acciones por valor de 16 mil 400 millones de dólares.

El 13 de diciembre del 2021, el emprendedor y magnate sudafricano, nacionalizado canadiense y estadounidense, fue nombrado como “Persona del año” 2021 por la revista Time, “por crear soluciones a una crisis existencial, por encarnar las posibilidades y los peligros de la era de los titanes de la tecnología”.

Así como “[...] por impulsar las transformaciones más audaces y disruptivas de la sociedad, Elon Musk es la Persona del Año 2021 de Time”, según dijo el editor jefe de la revista, Edward Felsenthal, al justificar la distinción para el cofundador de PayPal, SpaceX, Hyperloop, SolarCity, The Boring Company, Neuralink y OpenAI.

“Incluso las aventuras espaciales de Elon Musk son una línea directa a la primera Persona del Año, Charles Lindbergh, a quien los editores seleccionaron en 1927 para conmemorar su histórico primer vuelo transatlántico en solitario sobre el Atlántico”, agregó Felsenthal.

“La Persona del Año es un indicador de influencia, y pocas personas han tenido más influencia que Elon Musk en la vida en la Tierra, y potencialmente también en la vida fuera de la Tierra”, escribió el editor en jefe de la revista, respecto al actual director general de SpaceX, de Tesla Motors, presidente de SolarCity y copresidente de OpenAI.

“Considera que su misión consiste en resolver los desafíos más intratables del mundo, y en el camino interrumpir múltiples industrias [...] En 2021, Musk emergió no sólo como la persona más rica del mundo, sino también como quizás el ejemplo más rico de un cambio masivo en nuestra sociedad”, según Time.

El emprendedor sudafricano -de 50 años de edad- también dirige la empresa de chips cerebrales Neuralink y la de infraestructuras The Boring Company.

Su empresa de vehículos eléctricos, Tesla, se convirtió -en octubre pasado- en el fabricante de automóviles más valioso del mundo, con un valor de mercado de más de un billón de dólares.

Mientras que su compañía de cohetes alcanzó el borde del espacio con una tripulación totalmente civil, convirtiéndose en un proveedor de servicios de lanzamiento para clientes como la NASA. Musk superó a Jeff Bezos en enero pasado, para convertirse en la persona más rica del mundo y agregó más de 100 mil millones de dólares a su riqueza sólo el año pasado.